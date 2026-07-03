El Natación Castilla Zamora cierra la temporada infantil con nueve medallas

El CD Natación Castilla Zamora completó el Campeonato Infantil de Castilla y León, celebrado en la piscina Río Esgueva de Valladolid, con una actuación compacta que le permitió finalizar octavo por equipos y sumar nueve medallas: tres platas y seis bronces.

Medallas

El nadador más destacado del club fue Martín Pedrón Soler, autor de cinco podios: bronces en 50, 100 y 200 metros espalda y 50 metros braza, además de una plata en 100 metros braza. Hugo Serrano Domínguez añadió tres medallas más para Natación Castilla Zamora: platas en 200 metros braza y 400 metros estilos y un bronce en 200 metros estilos, quedándose a menos de un segundo del podio en 100 metros braza. En categoría femenina, Leath Sánchez Peón logró un bronce en 200 metros mariposa.

Resultados destacados

El resto del equipo firmó resultados sólidos que contribuyeron al rendimiento global, destacando los quintos puestos de Carla Alfonso y Gabriel Antón; las séptimas posiciones de Erika Prieto y Sergio Mateos; y la mejora de marcas por parte de Martín Pérez.

Una muestra de trabajo

Natación Castilla Zamora consolida con esta actuación el quinto puesto logrado durante toda la temporada en la Liga Infantil de Castilla y León, reflejo del trabajo del grupo y del equipo técnico dirigido por Leticia de la Torre, junto a Aurora Pastor.

La próxima gran cita

La temporada se cerrará con la participación de Luis Gago en el Campeonato de España Alevín, que se disputará en Cádiz del 9 al 12 de julio, donde el nadador buscará mantener la buena línea del club y pelear por un resultado destacado.