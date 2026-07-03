Natación
El Natación Castilla Zamora cierra la temporada infantil con nueve medallas
Martín Pedrón fue el deportista más destacado del club zamorano en Valladolid con cinco metales
C. J. T.
El CD Natación Castilla Zamora completó el Campeonato Infantil de Castilla y León, celebrado en la piscina Río Esgueva de Valladolid, con una actuación compacta que le permitió finalizar octavo por equipos y sumar nueve medallas: tres platas y seis bronces.
Medallas
El nadador más destacado del club fue Martín Pedrón Soler, autor de cinco podios: bronces en 50, 100 y 200 metros espalda y 50 metros braza, además de una plata en 100 metros braza. Hugo Serrano Domínguez añadió tres medallas más para Natación Castilla Zamora: platas en 200 metros braza y 400 metros estilos y un bronce en 200 metros estilos, quedándose a menos de un segundo del podio en 100 metros braza. En categoría femenina, Leath Sánchez Peón logró un bronce en 200 metros mariposa.
Resultados destacados
El resto del equipo firmó resultados sólidos que contribuyeron al rendimiento global, destacando los quintos puestos de Carla Alfonso y Gabriel Antón; las séptimas posiciones de Erika Prieto y Sergio Mateos; y la mejora de marcas por parte de Martín Pérez.
Una muestra de trabajo
Natación Castilla Zamora consolida con esta actuación el quinto puesto logrado durante toda la temporada en la Liga Infantil de Castilla y León, reflejo del trabajo del grupo y del equipo técnico dirigido por Leticia de la Torre, junto a Aurora Pastor.
La próxima gran cita
La temporada se cerrará con la participación de Luis Gago en el Campeonato de España Alevín, que se disputará en Cádiz del 9 al 12 de julio, donde el nadador buscará mantener la buena línea del club y pelear por un resultado destacado.
- Javier Gómez Pascual, banderillero: 'He buscado que los compañeros me respeten y me llamen por mi buen hacer
- Heroína, cocaína, polen de hachís y metadona: el alijo sustraído a cinco detenidos por tráfico de drogas en la provincia de Zamora
- El zamorano Alberto Castro, nuevo director general de Energía y Minas, y Miguel Vega, de Programas
- La Dirección de Enfermería del hospital de Zamora 'da más miedo que el mismísimo diablo
- Los 50 viajeros atrapados en la estación de tren de Zamora viajan a Madrid con casi cuatro horas de retraso por una nueva avería: 'Cada día, una odisea
- San Ciprián de Hermisende, el pueblo de once habitantes que busca al pirómano que intenta quemar sus casas: 'A ver si atrapan pronto al cabrón
- La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos