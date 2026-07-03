Josh Farrell no renovará con el Zamora CF y ficha por el Rayo Majadahonda
El delantero irlandés no jugó durante la segunda parte de la temporada debido a las lesiones
El Zamora CF ha anunciado este viernes que el delantero Joshua Farrell no continuará en la próxima temporada en el equipo rojiblanco. Farrell llegó hace un año a Zamora y comenzó la temporada alternando con sus compañeros en los puestos de la delantera, pero desde diciembre ha arrastrado problemas físicos que le han impedido continuar jugando a las órdenes de Óscar Cano. El jugador ha anunciado de forma simultánea en sus redes sociales que se incorpora al CF Rayo Majadahonda que militará en el Grupo 2 de Primera RFEF.
"Gracias por tu trabajo, esfuerzo y profesionalidad durante esta temporada", ha señalado el Club en una nota de prensa emitida a última hora de la tarde.
Joshua Farrell fue internacional sub-21 con Gales y llegó al club rojiblanco tras abonar el Zamora la cláusula de rescisión a la Segoviana.
Formado en la cantera del Granada CF, Farrell ascendió al filial del club nazarí antes de pasar por el Juventud de Torremolinos. Desde 2022 militó en el CF Villanovense, donde en su última temporada contribuyó con 8 goles en 19 partidos y más de 1.600 minutos de juego.
En enero de 2025 firmó por la Gimnástica Segoviana, aportando 5 goles durante la segunda mitad de la temporada (16 partidos y más de más de 1.100 minutos) para cerrar su cuenta goleadora en 13 tantos en el curso 24‑25.
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