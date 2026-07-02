Tenis
Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Pablo Carreño
El partido se reanuda con 2 sets a 1 a favor del asturiano y 2-1 para el madrileño en el cuarto
EP
El duelo español entre los tenistas Rafael Jódar y Pablo Carreño, que no se pudo terminar este miércoles por falta de luz, se reanudará este jueves a partir de las 13.30 para decidir su billete para la tercera ronda de Wimbledon 2026.
De momento, el resultado es 6-3, 3-6, 6-0, 1-2, para el asturiano. Carreño tomó las riendas con un espectacular tercer set, donde Jódar bajó mucho con su saque y se vio a merced de su rival. El madrileño tuvo un curso acelerado sobre hierba, con mucho resbalón fruto de la exigencia del partido, incluido el del inicio del cuarto parcial que le dejó mermado.
Por otro lado, Davidovich fue el gran protagonista del día con una exhibición de autoridad para derrotar al húngaro Fabian Marozsan por 6-3, 6-0 y 6-3 en apenas 1 hora y 20 minutos y clasificarse para tercera ronda, en la que se medirá a otro húngaro, Marton Fucsovics --que ganó al estadounidense Learner Tien--.
- José Sánchez, el ganadero que sucede a Heliodoro Rodríguez al frente de Leche Gaza: 'Queremos seguir creciendo con nuevas ideas y nuevos productos
- La lista negra de morosos de Hacienda adelgaza en Zamora
- El empresario denunciado por explotar a migrantes deniega indemnizaciones de 8.000 euros: 'Es mucho dinero
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Un corzo, una moto y un herido: el accidente de tráfico de este miércoles en Benavente
- Adiós a la baliza v16: 'Reflexión', la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
- El tejado de madera, entre las causas ocultas en la tragedia de Moraleja del Vino
- Un nuevo puente sin pilares sobre el Duero reconectará Granja Florencia con la Nacional 122