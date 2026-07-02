Sotelo lidera el Autonómico y el Campeonato de España

El zamorano Julio Sotelo se encuentra a tope esta temporada como ha quedado patente en las últimas semanas con su victoria en al tercera prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León y con la ascensión al liderato del Campeonato de España tras ser el piloto que más puntos sumó en la prueba de Cerro Negro.

Sotelo encabeza también la clasificación por el título autonómico tras la tercera prueba puntuable para el Campeonato de Castilla y León disputada en el circuito de Miranda de Ebro. El zamorano mantiene un duro pulso con Roberto Nieto que le superó por muy poco en la primera jornada, pero en la segunda carrera puso en valor su gran momento para acercarse al liderato sumando un total de 56 puntos, a solo cinco de Roberto Nieto tras la segunda carrera de Pineda.

Y volvió a ser primero el pasado fin de semana en la primera carrera de Miranda y ya encabeza la clasificación del Autonómico a la espera de la segunda prueba de Miranda y de la quinta y última que acogerá el circuito de Talavera (Toledo). Ahora figura primero con cinco puntos de ventaja sobre Roberto Nieto que no pudo pasar de la séptima posición este fin de semana.

La otra gran noticia para Julio Sotelo es su promoción también al primer puesto de la clasificación general del Campeonato de España una vez sumadas las puntuaciones de la prueba disputada en Cerro Negro en la que se adjudicó la victoria, como ya informó este periódico.

Sotelo ha pasado a liderar la clasificación general tras las carreras de Splus y Cerro Negro con 63 puntos, cinco más que el catalán Joan Salichs y 12 respecto al gallego Gabriel Serrano, ganador de la primera carrera del Campeonato.

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La próxima carrera del Nacional será la clásica de Carballo (A Coruña), los días 11 y 12 de julio, mientras el 8 y 9 de agosto, el Campeonato de España se trasladará a Arteixo (A Coruña). Mollerussa (Lleida) y Jerez de los Caballeros (Cáceres) cerrarán el Nacional en octubre.