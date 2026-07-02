La Regata Internacional de Sanabria ya está aquí: el lago, de nuevo epicentro del piragüismo nacional e internacional este domingo

El Lago de Sanabria se convertirá este domingo, una vez más, en el epicentro del piragüismo continental con la disputa de la 63ª edición de la Regata Internacional de Sanabria. Una prueba que contará con más de mil piragüistas ofreciendo un espectáculo de alto nivel sobre sus aguas.

La presentación de la cita con la vertiente más veraniega y atractiva del piragüismo en la provincia tuvo lugar esta mañana en la Diputación de Zamora, marco en el que fueron expuestos los datos del capítulo a disputar este 2026 de una prueba "emblemática", como bien afirmó Juan del Canto, diputado de Deportes.

"Es una cita clásica, una reunión de piragüistas de todas las comunidades, con selecciones de todas partes que permite disfrutar del piragüismo y de entornos únicos como son los de la comarca de Sanabria, zona que me gustaría que los visitantes disfruten y aprovechen para conocer sus secretos", comentó Del Canto, quien confirmó su asistencia a esta cita de alto rango que contó en su puesta de largo con la presencia del zamorano Juan Carlos Minuesa, secretario de la Real Federación Española de Piragüismo.

Como no podía ser de otra forma, dada la envergadura de la cita, Minuesa ensalzó la importancia de la Regata Internacional de Sanabria, calificándola como "Una de las pioneras" en difundir el piragüismo, ya que su origen "se remonta al año 1962, cuando por entonces se daba a conocer como Jornadas Deportivas". Una tradición y un legado que se respeta y que ha convertido a la competición en una prueba que cada curso cuenta "con un importante contingente" y que combina su vertiente internacional con uno más cercano, como es su valor como prueba puntuable para el Campeonato de España de fondo en línea.

Por supuesto, tanto la RFEP como Diputación de Zamora y la Federación de Castilla y León de Piragüismo, encarnada en Rubén Pedruelo, destacaron la importancia de los patrcionadores privados para el desarrollo de la prueba. Caja Rural y Grupo Palausa representaron a estos "apoyos imprescindibles", resaltando tanto el gran espectáculo deportivo como la belleza del entorno en el que se realiza la Regata Internacional de Sanabria. Valores que esperan seguir apoyando en el futuro de un evento en el que se sienten orgullosos de participar.

Rubén Pedruelo, presidente de la FCYLP, fue el encargado de dar a conocer los detalles técnicos de la edición de 2026. Un capítulo de la Regata Internacional de Sanabria que llega con cifras de récord:

La jornada en el lago glacial más grande de Europa se dividirá, como en los últimos años, en tres partes diferentes. Todas ellas con equipos y piragüistas de alto nivel en liza.

El núcleo de la competición volverá a ser la Regata de Sanabria. Contará en esta ocasión con 50 clubes de 10 comunidades en competición, siendo "el epicentro del piragüismo" en la comarca zamorana y, a su vez, "el evento que más deportistas congrega en Zamora", mirando de igual a igual al Campeonato de España de Maratón celebrado semanas atrás en aguas del Duero, según apuntó Pedruelo.

La segunda parte del día en Sanabria es la más conocida y representativa: el Gran Premio. Una competición que arranca con una primera prueba en Valladolid el sábado y que tiene su desenlace en aguas zamoranas, con una suma de puntos entre ambas jornadas.

En esta ocasión, los K-4 participantes serán de nacionalidad española, húngara, checa, danesa, portuguesa y alemana. Seis selecciones de alto nivel que acuden a Sanabria con equipos muy potentes. De hecho, según confirmó Pedruelo, el conjunto español y el húngaro estarán compuestos por varios de los palistas que estuvieron recientemente en el Europeo de Maratón disputado en Rumanía. Garantía de una calidad deportiva que también atesora la presencia en el K-4 nacional de Carlos Garrote, cuya figura se une a la de Boros en la representación de esta lucha entre ambos combinados por una victoria a la que también optarán portugueses y alemanes.

Por su parte, el K-4 femenino cuenta con un cartel igualmente llamativo en el que España y Hungría tratarán de saldar "cuentas pendientes" con el último Europeo en Pitesti todavía muy reciente. En esta ocasión, la embarcación española contará con la zamorana Eva Barrios y la vallisoletana Cristina Franco, y junto a ellas estarán las campeonas continentales en K-2 Alba Esteban y Miriam Vega; un cuarteto que se medirá frente a frente con el húngaro, en el que estarán las rivales de las españolas en Rumanía como Sinko y Csepe.

A mayores, el Gran Premio volverá a contar con su apartado regional. "Un campeonato de España por autonomías, por así decirlo", como bien lo calificó Pedruelo en la presentación. Una cita en la que Castilla y León apuesta por palistas zamoranos y mirandeses para enfrentarse a otras comunidades como Castilla La Mancha o País Vasco.

El equipo local masculino tendrá tres zamoranos: Javier Pedruelo, Sergio Pereda y Aitor David Ramos. Todos ellos en un gran estado de forma y con recientes buenos resultados a nivel internacional; el femenino, tampoco se quedará atrás con la veterana Mara Santos comandando un barco en el que Marina Giralda y Lydia Rodríguez pondrán su juventud al servicio de un conjunto que completa la burgalesa Lidia Monje.

Por último, la Regata Internacional de Sanabria también estará compuesta por esa tercera parte dedicada al Campeonato de España de fondo en línea. Una cita que aumenta su participación con la presencia de 98 barcos y 392 deportistas y que tendrá salidas al agua en varias regatas a partir de las 11.30 horas.

Todas estas pruebas dan forma a la 63ª Regata Internacional de Sanabria. Una cita imprescindible en el piragüismo español y continental que vuelve disputa a ofrecer un espectáculo sin igual en un rincón único de la provincia de Zamora. Todo para firmar una nueva jornada para el recuerdo sobre las aguas del lago glacial más grande de Europa.