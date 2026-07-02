Salvamento y socorrismo
Ricobayo se prepara para el Trofeo Diputación de Zamora de Salvamento y Socorrismo
La cita, organizada por Dragones Caja Rural, contará con cerca de 80 socorristas de cuatro provincias diferentes
La localidad zamorana de Ricobayo se prepara para acoger este domingo su cita con el salvamento y socorrismo regional con la celebración de la segunda edición del Trofeo Diputación de Zamora. Una competición que volverá a reunir a muchos de los mejores deportistas de esta disciplina poniendo el broche final a la temporada 2025-2026 a nivel regional.
La competición, que se celebrará en sesión matutina, estará organizada por la delegación de Zamora y Dragones Caja Rural, club que además de ejercer como anfitrión será el único que represente a la provincia en esta ocasión.
Zamora, a la cabeza en la participación
Junto a los zamoranos, la entidad con más deportistas en liza con un total de 33 inscritos, participarán también clubes procedentes de tres provincias: C.D. Salvamento León (León), C.D. Unión Esgueva SOSVA y Club Deportivo Salvamento Almar (Valladolid), Salvamento Dragones (Zamora). En total, Ricobayo verá competir a 36 socorristas femeninas y 45 masculinos.
Programa competitivo
En cuanto al programa competitivo, cabe destacar que los deportistas infantiles y cadetes disputarán las pruebas de tabla-nadar-tabla y relevo tabla; mientras que las categorías absoluta y máster competirán en doble ocean, relevo ski y relevo tabla, siempre con equipos de tres integrantes.
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