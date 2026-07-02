Ricobayo se prepara para el Trofeo Diputación de Zamora de Salvamento y Socorrismo

La localidad zamorana de Ricobayo se prepara para acoger este domingo su cita con el salvamento y socorrismo regional con la celebración de la segunda edición del Trofeo Diputación de Zamora. Una competición que volverá a reunir a muchos de los mejores deportistas de esta disciplina poniendo el broche final a la temporada 2025-2026 a nivel regional.

La competición, que se celebrará en sesión matutina, estará organizada por la delegación de Zamora y Dragones Caja Rural, club que además de ejercer como anfitrión será el único que represente a la provincia en esta ocasión.

Un domingo en Los Pelambres: así ha sido el XVI Trofeo de Salvamento y Socorrismo "Ciudad de Zamora" / Alba Prieto

Zamora, a la cabeza en la participación

Junto a los zamoranos, la entidad con más deportistas en liza con un total de 33 inscritos, participarán también clubes procedentes de tres provincias: C.D. Salvamento León (León), C.D. Unión Esgueva SOSVA y Club Deportivo Salvamento Almar (Valladolid), Salvamento Dragones (Zamora). En total, Ricobayo verá competir a 36 socorristas femeninas y 45 masculinos.

Programa competitivo

En cuanto al programa competitivo, cabe destacar que los deportistas infantiles y cadetes disputarán las pruebas de tabla-nadar-tabla y relevo tabla; mientras que las categorías absoluta y máster competirán en doble ocean, relevo ski y relevo tabla, siempre con equipos de tres integrantes.