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Salvamento y socorrismo

Ricobayo se prepara para el Trofeo Diputación de Zamora de Salvamento y Socorrismo

La cita, organizada por Dragones Caja Rural, contará con cerca de 80 socorristas de cuatro provincias diferentes

Podio de la clasificación general del Trofeo Diputación de Zamora disputado en Ricobayo.

Podio de la clasificación general del Trofeo Diputación de Zamora disputado en Ricobayo. / Cedida

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Carlos Toyos

La localidad zamorana de Ricobayo se prepara para acoger este domingo su cita con el salvamento y socorrismo regional con la celebración de la segunda edición del Trofeo Diputación de Zamora. Una competición que volverá a reunir a muchos de los mejores deportistas de esta disciplina poniendo el broche final a la temporada 2025-2026 a nivel regional.

La competición, que se celebrará en sesión matutina, estará organizada por la delegación de Zamora y Dragones Caja Rural, club que además de ejercer como anfitrión será el único que represente a la provincia en esta ocasión.

El Club Dragones domina el XVI Trofeo de Salvamento y Socorrismo "Ciudad de Zamora"

El Club Dragones domina el XVI Trofeo de Salvamento y Socorrismo "Ciudad de Zamora"

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Un domingo en Los Pelambres: así ha sido el XVI Trofeo de Salvamento y Socorrismo "Ciudad de Zamora" / Alba Prieto

Zamora, a la cabeza en la participación

Junto a los zamoranos, la entidad con más deportistas en liza con un total de 33 inscritos, participarán también clubes procedentes de tres provincias: C.D. Salvamento León (León), C.D. Unión Esgueva SOSVA y Club Deportivo Salvamento Almar (Valladolid), Salvamento Dragones (Zamora). En total, Ricobayo verá competir a 36 socorristas femeninas y 45 masculinos.

Noticias relacionadas y más

Programa competitivo

En cuanto al programa competitivo, cabe destacar que los deportistas infantiles y cadetes disputarán las pruebas de tabla-nadar-tabla y relevo tabla; mientras que las categorías absoluta y máster competirán en doble ocean, relevo ski y relevo tabla, siempre con equipos de tres integrantes.

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