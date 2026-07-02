Primer fichaje del Recoletas Zamora: Claudia Pérez

El Recoletas Zamora ha hecho oficial su primer fichaje de cara a la próxima temporada: Claudia Pérez Relancio. Una jugadora que llega para potenciar el juego interior del equipo naranja.

Un refuerzo para la pintura

Pérez llega al Recoletas Zamora tras una notable carrera en el baloncesto nacional habiendo defendido las camisetas del Fustecma NBF Castelló, el Viladecans y el CN Helios. Conjuntos donde ha ganado madurez y ha conseguido evolucionar como jugadora, mejorando sus prestaciones en la pintura y aportando soluciones bajo los aros en ambos lados de la cancha a los equipos a los que pertenecía.

Claudia Pérez Relancio, nueva jugadora del CD Zamarat. / Cedida

Capacidades y cualidades

La nueva jugadora del Recoletas Zamora "destaca por su versatilidad, su capacidad reboteadora y un contrastado carácter competitivo", según ha señalado el CD Zamarat, club que también destaca "una excelente movilidad y fundamentos en el poste bajo" por parte de su nueva incorporación. Características que, unidas a un rango amplio de tiro, le permiten actuar como un cuatro moderno, pudiendo desenvolverse lejos del aro.

Otro motivo para su incorporación

Por otra parte, el Recoletas Zamora ha decidido incorporar a Claudia Pérez porque considera que aportará al vestuario "un valioso intangible: la resiliencia". "Tras superar con éxito una grave lesión de rodilla que la apartó diez meses de la competición, la jugadora ha demostrado una ética de trabajo intachable, regresando a las canchas al más alto nivel". Un proceso que el club naranja considera indicativo de una jugadora que encajaría con la filosofía Zamarat.