Todo preparado para una nueva edición de la Liga de Verano de fútbol sala de Toro

Toro ya tiene preparada una nueva edición de su Liga de Verano de fútbol sala, cita imprescindible del calendario estival de la localidad que fue presentada ayer en el ayuntamiento de la localidad en un acto en el que participaron el alcalde y concejal de Deportes, Carlos Rodríguez, junto a los organizadores, Raúl Marbán y Alejandro Fortuoso.

Un torneo para jugadores, familias y aficionados

Rodríguez subrayó el valor de una competición que cada año moviliza a jugadores, familias y aficionados, y que mantiene vivo el pulso deportivo de la ciudad durante el verano. También destacó el compromiso de los equipos participantes y el trabajo de la organización, claves para su éxito.

Inicio y formato

La categoría sénior será la primera en entrar en acción, con siete equipos que iniciarán la competición el 7 de julio, un día después de la reunión informativa con los participantes en la que se darán a conocer los calendarios de competición.

Imagen de uno de los conjuntos de la Liga de Verano de fútbol sala de Toro ede una edición anterior. / Cedida

El formato volverá a ser el habitual: liga a doble vuelta durante julio y agosto, seguida de las rondas finales que se disputarán coincidiendo con las Fiestas de San Agustín, uno de los momentos más especiales del torneo y de los más seguidos por la afición.

La Liga Kids: diversión para los más pequeños

Por su parte, la Liga de Verano Kids (para categorías inferiores) mantiene abierto el plazo de inscripción y también comenzará el 7 de julio, en horario de mañana. La organización anima a niños y niñas a participar en una iniciativa que combina deporte, convivencia y diversión. Además, los jóvenes recibirán una bolsa de jugador y disfrutarán de algunas sorpresas preparadas para esta edición.

Con todo listo y la ciudad volcada, Toro se prepara para vivir meses cargados de emoción y deporte gracias a su liga. Mucho más que un torneo de verano. n