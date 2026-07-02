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Fútbol

Un penalti en el minuto 125 clasifica a Bélgica tras remontar un 0-2

Bélgica - Senegal

Bélgica - Senegal / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

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EFE

Madrid

Un penalti transformado por Youri Tielemans en el minuto 125 clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 a Bélgica, que igualó antes un 0-2 en contra en los minutos 86 y 89, por medio de los goles de Romelu Lukaku y Youri Tielemans.

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