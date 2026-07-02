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Isma Medina regresa a Zamora de la mano del River

El jugador, que ya estuvo en las filas del InterSala, regresa para ponerse a las órdenes de Juanito con la blanquinegra

Isma Medina durante su etapa en Jerez de la Frontera.

Isma Medina durante su etapa en Jerez de la Frontera. / Cedida

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J. B.

El River Zamora FS continúa reforzando su plantilla de cara a la nueva temporada con el regreso de Isma Medina, un futbolista que vestirá por primera vez la camiseta blanquinegra tras una etapa lejos de Zamora en la que ha seguido creciendo tanto a nivel deportivo como personal.

El jugador madrileño, que formó parte del InterSala Zamora en su día, afronta esta nueva etapa con una enorme ilusión, muy contento por regresar a un lugar que considera su casa. "Zamora, nunca me fui del todo. La vida me llevó lejos para crecer, aprender y perseguir mis sueños, pero hay sitios que uno no elige sentir, simplemente los lleva dentro. Hoy vuelvo a casa con más experiencia, con la misma ilusión de siempre y con una promesa: disfrutar juntos, ayudar a mis compañeros y dejarme el alma para que os sintáis orgullosos de nosotros. Gracias a los que están en este camino. Volvemos a encontrarnos, familia. Estoy en casa", expresó el jugador a través de una nota facilitada por su nuevo club.

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Con Medina el River Zamora FS suma un jugador con experiencia, capacidad ofensiva y polivalencia. Un perfil al que Juanito espera sacar mucho partido en el conjunto blanquinegro durante la próxima temporada.

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