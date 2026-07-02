Doble movimiento del CD Noname de Romasanta: Renovación de Samate y fichaje de Adrián García

El CD Noname ha anunciado este jueves un nuevo fichaje de cara a su segunda campaña en la Liga Regional de Aficionados. Un movimiento en el mercado estival que se suma al realizado ayer, con la renovación de otro de los jugadores que mejor rendimiento dieron el pasado curso.

Una renovación que garantiza entrega y velocidad

El club de la interrogación hizo oficial el miércoles la continuidad de Samate Elhadji. Un jugador que llegó a mitad de temporada, pero cuyo rendimiento en el equipo de Romasanta no arroja dudas. Disputó 15 partidos y marco cinco goles; cifras que sumadas a "la entrega, velocidad y potencial físico" del fútbolista que destaca el club, hacen de su presencia todo un punto positivo de cara a la próxima campaña.

Goles y experiencia con el nuevo fichaje

Además, el CD Noname presentó este jueves una cara nueva a sus aficionados y socios. Adrián García, de 24 años, es desde ya nuevo jugador del equipo de Romasanta. Un futbolista que llega procedente del CDF Helmántico para sumar goles desde la delantera. La incorporación ha sido señalada por su nuevo club como la de un futbolista "muy completo, con experiencia en categoría regional, Tercera RFEF y Segunda RFEF".