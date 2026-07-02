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Fútbol

El CD Villaralbo "B" anuncia la renovación de Raúl Sáez

El centrocampista se une al grupo que dirigirá Álvaro Vacas en categoría regional

Raúl Sáez, jugador del CD Villaralbo &quot;B&quot;.

Raúl Sáez, jugador del CD Villaralbo "B". / Cedida

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C. J. T.

El CD Villaralbo B ha oficializado esta mañana la renovación de Raúl Sáez para la temporada 2026-2027.

El jugador, que se hizo con un rol importante el pasado curso en el centro del campo azulón, se mantendrá en el equipo de Álvaro Vacas que cuenta con su "compromiso, trabajo y regularidad". Valores que ha ganado a lo largo de su progresión futbolística, que le llevó a debutar con el equipo de Tercera RFEF hace un par de temporadas.

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Con su continuidad, el club reafirma su apuesta de mantener parte del bloque que le hizo campeón, un "grupo sólido y comprometido", que espera pueda seguir reportando éxitos en la Liga Regional de Aficionados.

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