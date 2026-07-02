Fútbol
El CD Villaralbo "B" anuncia la renovación de Raúl Sáez
El centrocampista se une al grupo que dirigirá Álvaro Vacas en categoría regional
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C. J. T.
El CD Villaralbo B ha oficializado esta mañana la renovación de Raúl Sáez para la temporada 2026-2027.
El jugador, que se hizo con un rol importante el pasado curso en el centro del campo azulón, se mantendrá en el equipo de Álvaro Vacas que cuenta con su "compromiso, trabajo y regularidad". Valores que ha ganado a lo largo de su progresión futbolística, que le llevó a debutar con el equipo de Tercera RFEF hace un par de temporadas.
Con su continuidad, el club reafirma su apuesta de mantener parte del bloque que le hizo campeón, un "grupo sólido y comprometido", que espera pueda seguir reportando éxitos en la Liga Regional de Aficionados.
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