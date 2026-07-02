El Caja Rural CB Zamora amplía su estructura: Enrique Peral, nuevo gerente del club

El Caja Rural CB Zamora amplía su estructura. En su ambición por ser un club lo más profesional posible acaba de anunciar la incorporación de un nuevo gerente para la entidad azul: Enrique Peral.

Peral llega a Zamora tras dos temporadas como director general del Real Valladolid Baloncesto, club del que formó parte entre 2023 y 2025. Etapa que le ha permitido conocer a fondo el baloncesto regional y, también, su nueva entidad.

Según ha señalado el Caja Rural CB Zamora, el gerente "asumirá la coordinación del día a día de todas las áreas del club —deportiva, institucional y comercial— bajo una misma dirección". Una tarea exigente, ya que el club azul es cada día más grande.

"Su llegada se enmarca en la evolución del proyecto en los últimos años. Un primer equipo consolidado en Primera FEB, una cantera cada vez más amplia y unos compromisos sociales, institucionales y privados que han ido ganando volumen en paralelo", apunta un Caja Rural CB Zamora que quiere mantener su "estándar de trabajo", pero dando un plus con esta incorporación llamada a "ordenar, acompañar y potenciar el crecimiento del club de la manera más profesional posible".