Jiu Jitsu
Benavente congrega a cerca de un centenar de deportistas con su Furius Gi & NoGi 2026
El cita en el Pabellón Municipal de Los Sauces busca convertir la localidad en referente del BJJ
J. B.
El Pabellón Municipal Los Sauces acogerá este domingo el Furious Gi & NoGi 2026, una jornada completa de Brazilian Jiu‑Jitsu (BJJ) que convertirá a Benavente en uno de los epicentros regionales de este deporte en expansión. La competición, organizada por Ambar Team Benavente, reunirá a 89 deportistas procedentes de distintos clubes y localidades, con combates tanto en modalidad Gi (con kimono) como NoGi (sin kimono).
Datos de la competición
La cita contará con participación masculina y femenina y se desarrollará en horario de mañana y tarde, ofreciendo un programa continuo sobre el tatami que permitirá al público disfrutar de una disciplina que ha experimentado un notable crecimiento en España en los últimos años. La entrada será gratuita, lo que previsiblemente favorecerá una gran asistencia y un ambiente vibrante en el pabellón.
Los competidores estarán distribuidos en diferentes categorías de edad:
- 22 menores de 18 años, repartidos entre Kids y Juvenil.
- 67 mayores de 18 años, que competirán en Adulto y Máster.
Una cita cada vez más seguida en Benavente
El Ayuntamiento de Benavente, a través de su concejalía de Deportes, subraya que el evento no solo premiará el rendimiento deportivo, sino que fomentará valores esenciales del BJJ como el respeto, la disciplina, el compañerismo y la superación personal. Principios que han convertido esta modalidad en una práctica cada vez más presente en clubes y escuelas de artes marciales.
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