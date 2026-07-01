El Zamora CF anuncia su séptimo fichaje: Eudald Vergés

El Zamora CF acaba de anunciar este miércoles su séptimo fichaje: Eudald Vergés, lateral izquierdo que llega procedente de la AD Mérida, se incorpora a la plantilla rojiblanca para reforzar el carril izquierdo del conjunto rojiblanco.

Un lateral izquierdo con mucho recorrido

Eudald Vergés es un lateral izquierdo con una amplia experiencia en la categoría cuya llegada se venía rumoreando desde hace tiempo. La pasada temporada defendió la camiseta de la AD Mérida, mientras que anteriormente militó en Unionistas de Salamanca, acumulando un importante bagaje en Primera RFEF.

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A lo largo de su trayectoria también ha vestido las camisetas del CE L’Hospitalet, CE Sabadell, UD Logroñés, UE Cornellà y FC Andorra, club con el que logró el ascenso a Segunda División, consolidándose como un futbolista contrastado en el fútbol nacional. Una carrera que le ha llevado a acumular 183 partidos en Primera RFEF.

"Vergés destaca por su garra, su recorrido por el carril izquierdo y la calidad de su pierna zurda, cualidades que le permiten aportar tanto solidez defensiva como profundidad en ataque", ha destacado el Zamora CF, señalando que con su fichaje el equipo de Óscar Cano gana "experiencia, competitividad y compromiso a su plantilla de cara a la temporada 2026-2027".