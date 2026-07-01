Wimbledon, en directo: Rafa Jódar - Pablo Carreño

Los tenistas españoles Rafael Jódar y Pablo Carreño Busta superaron este lunes la primera ronda de Wimbledon 2026 y protagonizarán un duelo español en segunda ronda del tercer 'Grand Slam' del año, mientras que Alejandro Davidovich también sobrevivió al estreno con solidez y Jessica Bouzas y Sara Sorribes avanzaron con solvencia al cuadro femenino.

Jódar, de 19 años, superó su estreno en hierba y firmó una de las victorias más importantes de su joven carrera al imponerse al británico Felix Gill por 6-3, 6-3 y 7-5 en 1 hora y 56 minutos en el primer enfrentamiento entre ambos. El madrileño, que llegaba al gran torneo sobre hierba tras perderse sus primeras citas ATP sobre césped, mostró personalidad y una gran madurez para controlar el partido casi de principio a fin.

Transmisión en directo del partido de tenis entre Rafa Jódar y Pablo Carreño en Wimbledon.

El español construyó el triunfo desde el servicio y la agresividad contenida. Terminó con siete saques directos, un 84% de puntos ganados con primer saque y 31 golpes ganadores por solo 20 errores no forzados, además de dominar claramente el balance total de puntos (103-73). También hizo daño en sus subidas, con un notable 69% de puntos ganados en la red, algo de suma importancia en el torneo.

El primer set quedó encaminado con una rotura en el tramo central y una sensación de control que apenas se le escapó. Gill sostuvo algunos turnos gracias al saque -acabó incluso con más aces que el español-, pero Jódar castigó cada intercambio largo y aprovechó la acumulación de errores del británico para cerrar el parcial en 36 minutos.

La segunda manga siguió un patrón parecido, ya que Jódar encontró otra rotura temprana y supo resistir cuando llegaron las dudas. Con 5-3 y servicio para cerrar el set salvó una bola de 'break', conectó algunos 'aces' en el momento de más presión y terminó por colocar el 2-0 tras media hora larga más de juego.

Parecía tener el encuentro completamente bajo control, pero el tercer parcial exigió una última prueba. Gill, invitado por el torneo, salió más agresivo y llegó a romper de inicio, aunque Jódar fue creciendo desde el resto. Después de dejar escapar varias oportunidades de quiebre, terminó encontrando premio en el undécimo juego y selló el triunfo al servicio con un último empuje para cerrar el 7-5 tras 50 minutos de resistencia británica.

Su siguiente rival será el también español Pablo Carreño, que regresó con autoridad al cuadro principal del grande británico y dejó fuera al canadiense Denis Shapovalov después de que este se retirase tras perder los dos primeros sets (6-3 y 7-6(7)) en 1 hora y 53 minutos.

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El asturiano firmó un partido muy sólido desde la gestión de los momentos importantes. Apenas conectó un saque directo frente a los 14 de Shapovalov, pero compensó esa diferencia con consistencia, menos errores no forzados (20 por 29), mejor lectura desde el resto y una enorme capacidad para sobrevivir a los momentos de presión salvando las nueve bolas de rotura que concedió.