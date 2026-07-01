Natación
Los infantiles del CD Natación San José Obrero firman ocho metales en el Campeonato de Castilla y León infantil de verano 2026
Irene B. Nieto y Jaime Carro, los más destacados de la expedición del club a la cita regional
El CD Natación San José Obrero saldó con excelente nota el Campeonato de Castilla y León Infantil de verano disputado en Valladolid, en la piscina cubierta de Parquesol, al conseguir nada menos que ocho metales ante los mejores nadadores de la categoría en la región.
La expedición del club para esta cita, en la que participaron cerca de 160 nadadores de 18 conjuntos diferentes, estuvo compuesta por Irene B. Nieto, Jaime Carro, Alba Muriel, Iker Alonso y Mateo Martín. Un grupo corto, pero excelso en calidad como así reafirmaron sus resultados.
Nieto y Carro, los más destacados
Nieto, con tres medallas en la modalidad de braza (oro en 50 y 100 metros; y plata en 200 metros) fue la más destacada, mejorando además sus marcas personales en cada una de las pruebas en las que tomó parte. Tampoco se quedó atrás Carro, autor de cuatro preseas: un oro (400 metros libre), dos platas (200 y 50 metros libre) y un bronce (100 metros libre); medallas a las que añadió la marca mínima para el Campeonato de España en el 400.
Además de estos éxitos, Alba Muriel cosechó un bronce en los 400 metros libre y tanto Iker Alonso como Mateo Martín mejoraron sus marcas personales en diferentes pruebas de las que tomaron parte en este campeonato regional.
Con estos resultados, destacando las ocho medallas conseguidas por sus nadadores, el CD Natación San José Obrero arranca julio cargado de energía en busca del cierre de una magnífica temporada.
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