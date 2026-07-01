Omar Lo no sigue en el CB Zamora

El CB Zamora ha anunciado, a través de su cuenta en instagram, que Omar Lo no seguirá formando parte del equipo de Saulo Hernández la próxima temporada.

Fin a una etapa de dos años

El club ha señalado que el jugador pone punto y final a dos temporadas defendiendo la camiseta azul y cierra su etapa en Zamora habiendo disputado 64 encuentros en los que consiguió aportar 425 puntos y 248 rebotes.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

La lista de bajas seguirá aumentando

Omar Lo se une así a una ya larga lista de bajas a la que se han unido hombres que llevaban varias temporadas en el club como Josep Peris, Toni Naspler o Jonas Pauksté. Un capítulo de salidas en el que se da por supuesta la inclusión de otros jugadores como podrían ser Ty Roberts o Colby Rogers, si bien el futuro de ambos es incierto hoy.

Cuatro jugadores confirmados

Por contra, el Caja Rural CB Zamora ya ha confirmado cuatro jugadores para el próximo curso: Jacob Round y David Kristensen, ambos renovados; y Pau Isern y Oskar Palmquist, nuevos fichajes de cara al curso 2026-2027.