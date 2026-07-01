Más movimiento en la Regional de Aficionados: Sesio vuelve al CD Villaralbo "B" y el CD Noname oficializa tres bajas

El movimiento veraniego de altas y bajas continúa para los conjuntos zamoranos de la Liga Regional de Aficionados. En este caso, con un fichaje para el filial del CD Villaralbo y dos bajas en el CD Noname.

Fichaje para el filial del CD Villaralbo

El CD Villaralbo ha anunciado este miércoles la vuelta a su disciplina de Sergio Felipe "Sesio", quien formará parte del conjunto que dirigirá Álvaro Vacas en categoría regional.

El futbolista, procedente del Moraleja CF, equipo con el que disputó la pasada temporada de la Liga Regional de Aficionados, regresa a un club que conoce bien para ofrecer su experiencia y sumar fuerzas al centro del campo aportando equilibrio y versatilidad.

Bajas en el CD Noname

Por otra parte, el CD Noname también sigue dando pasos en la construcción de su plantilla. En este caso, haciendo hueco para nuevos jugadores, ya que en los últimos días ha anunciado dos bajas importantes: Martín Ramos, David Manso y Faissal.

Martín Ramos se sumó al club de la interrogación la pasada temporada y aportó personalidad y esfuerzo pese a su juventud; contribuyó a la permanencia tanto como un Faissal que llegó el pasado verano a la entidad y puso su potente físico al servicio del equipo de Romasanta. Dos jugadores cuyas salidas se ven acompañadas por el adiós de un David Manso que deja el verde, pero no la entidad. El meta pasará a formar parte de la estructura del CD Noname, iniciando así una nueva etapa en el fútbol.