Guillermo Medina, una temporada más en el Caja Rural Balonmano Zamora

El Caja Rural Balonmano Zamora y Guillermo Medina han alcanzado un acuerdo para la renovación del extremo izquierdo, que continuará defendiendo la camiseta pistacho durante la temporada 2026-2027 y cumplirá así su cuarta campaña como Guerrero de Viriato.

"Desde su llegada a Zamora, Medina se ha convertido en una de las piezas más fiables del conjunto pistacho gracias a su compromiso, regularidad y capacidad para aparecer en los momentos importantes", destaca la entidad tras firmar una continuidad importante de cara al regreso a Divsiión de Honor Plata. "Temporada tras temporada ha demostrado una implicación absoluta con el proyecto, ganándose la confianza del cuerpo técnico, el respeto de sus compañeros y el cariño de la afición", afirman desde el club.

Sin duda, y como también resaltan desde el Balonmano Zamora, su continuidad supone "una excelente noticia". Tanto a nivel deportivo, siendo un jugador que cuena con gran velocidad al contragolpe, alta habilidad en el lanzamiento y notable predisposición defensiva, como humano. Y es que, más allá de su intensidad en ambos lados de la pista, clave para el ascenso a División de Honor Plata, el jugador es también un pilar importante dentro del vestuario de los "Guerreros de Viriato".

Así lo afirmaba el propio Balonmano Zamora señawlando que "la renovación de Guillermo Medina permite al club mantener uno de los pilares del bloque que logró el ascenso y seguir dando estabilidad a un proyecto que apuesta por la continuidad de los jugadores que mejor representan la identidad de los Guerreros de Viriato".

Por su parte, según ha expresado el Balonmano Zamora, el jugador no podía estar más satisfecho por su renovación: "es un orgullo poder defender otro año más esta camiseta y disfrutar con la afición en el Ángel Nieto. Nos espera un año muy duro, pero también muy ilusionante, y os necesitamos a todos para conseguir el objetivo. Nosotros nos vamos a dejar la piel."