La Escuela de Triatlón Duero, en plena forma, logra dos metales en el Triatlón de Menores de Cabezuela

La Escuela del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero ha iniciado el verano en plena forma y mantiene el alto nivel de citas anteriores. Así lo demuestra la buena actuación de sus componentes en Cabezuela donde tuvo lugar el "III Triatlón de Menores" de la localidad segoviana, donde consiguieron subir al podio.

La expedición zamorana estuvo sobresaliente. Enzo Almeida (09´20") conseguía la medalla de plata en categoría benjamín masculina, disputada sobre una distancia de 50 metros de natación, 1.600 metros de ciclismo y 250 metros de carrera, mostrando una gran regularidad en todas las disciplinas. Una medalla a la que siguió la tercera plaza en categoría infantil masculina de Pablo Nieto que, sobre un recorrido de 250 metros de natación, 5.000 metros de ciclismo y 1.200 metros de carrera a pie, firmó un tiempo de 20´29", quedando a cuatro segundos del podio en la general.

Lamentablemente, no todo pudieron ser buenas noticias en esta ocasión y Andrés Sacristán no pudo tomar la salida en prebenjamín masculino, quedándose sin poder disfrutar de la prueba en Cabezuela.

Medalla también en casa

Por otra parte, en la capital del Duero, la escuela "triduera" también estuvo presente en la tradicional cita con el Cross del Ajo. Una carrera que Hugo Almeida aprovechó para colgarse el oro en categoría Sub-12 masculina y su hermano, Enzo, la plata en la clasificación Sub-10.