El CD Natación Zamora salda el Campeonato de Castilla y León Infantil de verano con 14 medallas

El CD Natación Zamora completó una destacada participación en el Campeonato de Castilla y León Infantil de verano, celebrado con 160 nadadores de 18 clubes de la comunidad. La delegación del club, formada por ocho deportistas, cerró el torneo con 14 medallas: ocho oros, cuatro platas y dos bronces, además de numerosas mejoras de marcas personales.

La competición presentó un condicionante relevante para el equipo. Toda su preparación se había orientado a piscina de 50 metros, pero el campeonato se disputó finalmente en piscina de 25 metros. El cambio obligó a ajustar ritmos, virajes y planteamientos de carrera, aunque los nadadores zamoranos lograron adaptarse con solvencia.

Resultados individuales

En categoría masculina (15 años), Hugo Guerra San Martín fue uno de los protagonistas del campeonato al proclamarse campeón autonómico en cinco pruebas: 50 Libre (25.17), 100 Libre (55.07), 50 Espalda (27.58), 100 Espalda (1:02.97) y 50 Mariposa (26.95).

En categoría femenina (14 años), África Refoyo Martín obtuvo dos títulos regionales en 200 Libre (2:22.58) y 400 Libre (4:58.51). Completó su actuación con tres subcampeonatos en 50 Espalda (34.53), 100 Espalda (1:16.62) y 200 Espalda (2:41.78).

Mencía Pérez Lafuente se impuso en los 800 Libre (10:29.95) y añadió dos bronces en 400 Libre (5:11.60) y 100 Mariposa (1:20.00). Por su parte, Pablo López Martín logró la plata en 50 Braza (33.63), además de un cuarto puesto en 800 Libre y un quinto en 100 Braza.

El resto del equipo completó una actuación sólida. Alejandro Sutil Martín se situó entre los cinco mejores de la región en pruebas de Espalda; Candelas Prieto García alcanzó posiciones de finalista en velocidad y medio fondo; Esther Hernández Espinosa rindió a buen nivel en las pruebas de 200 metros; y Javier Barba Blanco mejoró sus registros en 100 y 200 Libre.

Relevos y valoración técnica

En la prueba de 4x100 Estilos Mixto, el equipo formado por Guerra, López, Refoyo y Pérez finalizó en cuarta posición, cerca del podio pese a competir frente a clubes con mayor número de efectivos. Además, la adaptación del equipo y el rendimiento mostrado ante el cambio de piscina hizo que esta posición tuviera sabor a medalla para el CD Natación Zamora. Una entidad que se centra ya en el Campeonato de España Infantil de Verano, que se celebrará en Las Palmas de Gran Canaria del 16 al 19 de julio, con la participación de Hugo Guerra San Martín.