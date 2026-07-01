El CD Benavente convoca a sus socios para su Asamblea General Ordinaria

El CD Benavente ha convocado a sus socios de cara a la próxima Asamblea General Ordinaria que se celebrará, acorde a los artículos contemplados en los Estatutos del Club, el próximo 17 de julio.

Formación del CD Benavente, esta temporada. / Cedida

La cita tendrá lugar en el Salón de Actos de la Oficina Principal de Caja Rural de Zamora, sita en la Calle Santa Cruz nº 25. La primera convocatoria será a las 20.15 horas; la segunda, a las 20.45 horas.

Según ha detallado el propio club, el orden del día de la Asamblea General Ordinaria será el siguiente:

-Acta de la Asamblea General Ordinaria anterior.

-Informes de la presidencia (deportivo, de la última campaña; y otros).

-Informes económicos (del pasado ejercicio y el previsto para la temporada 2026-2027)

-Ruegos y preguntas.