Tiro con arco
El CD Arqueros Zamora firma una actuación sólida en el III Gran Premio de España y el Campeonato Promesas de equipos mixtos autonómicos
Los resultados mostraron un crecimiento de la cantera zamorana, cuyo potencial podría florecer pronto
C. J. T.
El CD Arqueros Zamora completó una doble cita nacional de gran exigencia en el campo de Cantarranas (Madrid), donde se celebraron el III Gran Premio de España de tiro con arco para menores, cadetes y junior y el Campeonato de España Promesas por equipos mixtos autonómicos. El club zamorano desplazó a ocho arqueros —todos en la modalidad de arco recurvo— integrando una de las delegaciones más amplias de Castilla y León.
Una expedición muy completa
En categoría infantil participaron Alba Prieto, David Rodríguez y Hugo Baladrón, este último ascendido excepcionalmente desde alevín para comenzar a foguearse en competiciones nacionales. En cadetes compitieron Paula Peinador, Eric Herrero, Álvaro Ponte, Jara Bartolomé y Alejandro Moralejo, acompañados por los técnicos Mario Bartolomé y Daniel García.
Primeras flechas en Cantarranas
La jornada del sábado arrancó con la serie clasificatoria del Gran Premio, 72 flechas a 40 metros para infantiles y 60 metros para cadetes. El nivel general fue positivo, aunque solo Jara Bartolomé, David Rodríguez y Alba Prieto lograron superar el corte y acceder a las eliminatorias. Ninguno pudo avanzar de ronda, pero el club destacó la progresión mostrada, especialmente la de Paula Peinador, que con menos de un año de práctica ya compite en un campeonato nacional.
Hora de los equiops mixtos autonómicos
Por la tarde comenzó el Campeonato Promesas por equipos mixtos autonómicos, donde el equipo infantil de Castilla y León estuvo formado íntegramente por los zamoranos Alba, David y Hugo, gracias a sus marcas previas. Tras la serie clasificatoria, el conjunto se situó en quinta posición, solo por detrás de Madrid, Andalucía, Baleares y Valencia. Sin embargo, en los enfrentamientos directos del sábado y domingo no lograron mantener su nivel inicial y finalizaron en sexta posición definitiva.
Saldo positivo
La doble cita para CD Arqueros Zamora se cerró así con un buen sabor de boca ya que, si bien los resultados no fueron los mejores, fueron claro indicador del crecimiento de la cantera zamorana y del potencial que puede aflorar en próximas citas y temporadas. Una avance técnico de los deportistas que deja muy satisfecho a su club.
- Incendio en una casa de Moraleja del Vino: Hallado muerto en el interior el vecino que la habitaba
- Dos jornaleros extranjeros denuncian maltrato físico, psicológico, vejaciones y falta de manutención en una empresa agrícola de Zamora
- El pueblo de Castilla y León donde nació Herminio Ramos: Siglos de historia a los que se suma el legado del cronista
- Abezames, el pueblo de Zamora cuya asociación cultural tiene más socios que habitantes: 'Queremos demostrar que los municipios pequeños estamos llenos de vida
- La 'historia interminable' de una carretera en Zamora: 32 años de espera para su renovación integral
- Un herido en Coreses tras chocar un camión y un turismo en la N-122
- Zamora despide a Herminio Ramos con una sonora ovación a las puertas de San Ildefonso
- El campamento zamorano de Monte la Reina tendrá teatro, anfiteatro al aire libre y aulas de formación