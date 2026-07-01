El CD Arqueros Zamora firma una actuación sólida en el III Gran Premio de España y el Campeonato Promesas de equipos mixtos autonómicos

El CD Arqueros Zamora completó una doble cita nacional de gran exigencia en el campo de Cantarranas (Madrid), donde se celebraron el III Gran Premio de España de tiro con arco para menores, cadetes y junior y el Campeonato de España Promesas por equipos mixtos autonómicos. El club zamorano desplazó a ocho arqueros —todos en la modalidad de arco recurvo— integrando una de las delegaciones más amplias de Castilla y León.

Una expedición muy completa

En categoría infantil participaron Alba Prieto, David Rodríguez y Hugo Baladrón, este último ascendido excepcionalmente desde alevín para comenzar a foguearse en competiciones nacionales. En cadetes compitieron Paula Peinador, Eric Herrero, Álvaro Ponte, Jara Bartolomé y Alejandro Moralejo, acompañados por los técnicos Mario Bartolomé y Daniel García.

Primeras flechas en Cantarranas

La jornada del sábado arrancó con la serie clasificatoria del Gran Premio, 72 flechas a 40 metros para infantiles y 60 metros para cadetes. El nivel general fue positivo, aunque solo Jara Bartolomé, David Rodríguez y Alba Prieto lograron superar el corte y acceder a las eliminatorias. Ninguno pudo avanzar de ronda, pero el club destacó la progresión mostrada, especialmente la de Paula Peinador, que con menos de un año de práctica ya compite en un campeonato nacional.

Los tres zamoranos en el Equipo Mixto de Castilla y León. / Cedida

Hora de los equiops mixtos autonómicos

Por la tarde comenzó el Campeonato Promesas por equipos mixtos autonómicos, donde el equipo infantil de Castilla y León estuvo formado íntegramente por los zamoranos Alba, David y Hugo, gracias a sus marcas previas. Tras la serie clasificatoria, el conjunto se situó en quinta posición, solo por detrás de Madrid, Andalucía, Baleares y Valencia. Sin embargo, en los enfrentamientos directos del sábado y domingo no lograron mantener su nivel inicial y finalizaron en sexta posición definitiva.

Saldo positivo

La doble cita para CD Arqueros Zamora se cerró así con un buen sabor de boca ya que, si bien los resultados no fueron los mejores, fueron claro indicador del crecimiento de la cantera zamorana y del potencial que puede aflorar en próximas citas y temporadas. Una avance técnico de los deportistas que deja muy satisfecho a su club.