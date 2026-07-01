Fútbol / Primera RFEF
Ale Marcelo, nueva baja para el Zamora CF de Óscar Cano
El centrocampista, que llegó al club en invierno, no tuvo fortuna con la rojiblanca
El Zamora CF acaba de anunciar una nueva baja; la séptima de este verano. En esta ocasión, el jugador que hará las maletas será un Ale Marcelo que no ha tenido suerte como rojiblanco y, apenas unos meses después de su llegada, dejará de vestir la elástica zamorana.
Un jugador sin fortuna
Ale Marcelo se incorporó el pasado invierno a la disciplina rojiblanca. El mediocentro llegaba para apuntalar la idea de Óscar Cano para la medular y se hacía un hueco en el plantel en lugar de un Pablo Clavería que salía de la entidad rumbo a Grecia. Sin embargo, el jugador sevillano no tuvo el éxito esperado.
El centrocampista, que venía de estar sin equipo durante meses, cayó lesionado de gravedad y se perdió prácticamente la totalidad del final del curso. Apenas pudo jugador 120 minutos con el Zamora CF a lo largo de cinco encuentros.
El jugador suena para un rival directo
Hoy, Ale Marcelo hace las maletas y se suma a la lista de bajas del Zamora CF, que sigue buscando refuerzos de alto nivel para luchar por el ascenso la próxima temporada. Por su parte, el centrocampista podría unirse pronto a un rival de los zamoranos, ya que suena con fuerza como fichaje del Unionistas de Salamanca.
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