El Zamora CF define la pretemporada del curso 2026-2027

Día de calendarios en el Zamora CF. El club rojiblanco, pendiente del sorteo de la próxima temporada en Primera RFEF que se celebrará este martes a las 20.00 horas, ha anunciado en la mañana de hoy su ruta de pretemporada. Un total de seis encuentros amistosos previstos para llegar a la jornada inaugural de la liga en plena forma.

Inicio en casa

La ruta de preparación del equipo de Óscar Cano se compone de seis encuentros y arranca el 28 de julio con la disputa de un encuentro frente al Vetusta asturiano. Un duelo que se jugará en el Ruta de la Plata.

Doble compromiso a domicilio

Para volver a ver al Zamora CF como local habrá que esperar varios días después de este encuentro, ya que los dos siguientes amistosos concretados se jugarán lejos de la orilla del Duero. El primero tendrá lugar en casa del Sanse, el 4 de agosto; el segundo en feudo del CD Coria el día 8 de ese mismo mes. Dos duelos casi consecutivos para coger fondo durante la preparación.

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Derbi para degustar en el Ruta

Ya el día 17 de agosto, el Zamora CF volverá a casa. Lo hará para ofrecer a su público un interesante derbi regional con la Cultural Leonesa, nuevo rival liguero llamado (como los rojiblancos) a pelear por lo alto de la tabla.

Dos duelos de altura para terminar

La puesta a punto del equipo de Óscar Cano se cierra con un partido lejos de casa y otro en el Ruta de la Plata; ambos, realmente atractivos. El 16 de agosto, el Zamora CF se desplazará fuera de la provincia para enfrentarse al Atlético Madrid "B"; mientras que, el 20 de agosto, los rojiblancos recibirán en casa al Real Madrid Castilla. Dos envites ante filiales de equipos de Primera que darán buena idea del proyecto rojiblanco.

Esta es la puesta a punto del Zamora CF, la antesala de una nueva liga que se divisa en el horizonte cargada de ilusión y cuya ruta, de finales de agosto a mayo, se dará a conocer esta misma tarde.