Este es el calendario del Zamora CF: Inicio y fin en el Ruta de la Plata

El Zamora CF ya conoce la ruta que deberá seguir durante la temporada 2026-2027 en busca de esa ilusión que le persigue, de ascenso que ansía a la Liga Hypermotion. Un camino que arrancará en el Ruta de la Plata, escenario de la primera jornada para los rojiblancos. Y también de la última.

La Real Federación Española de Fútbol presentó este martes el calendario liguero de las principales ligas, incluido el de la Primera RFEF, los pertenecientes a ambos grupos. Una cita importante para el Zamora CF y sus aficionados, ansiosos por descubrir el reparto asimétrico de las 30 fechas que compondrán una liga cargada de emociones. Y es que, si bien el club rojiblanco aprovechó la espera para anunciar la baja de Álvaro Romero o la llegada del meta Iker Piedra, todos los ojos estaban puestos en el acto federativo y su resultado.

Hubo que esperar un poco para conocer la primera jornada de Primera RFEF en la Plaza Colón, escenario elegido para la puesta de largo de la nueva temporada. La intervención del presidente Louzán, los interludios musicales y los calendarios de otra categoría retrasaron el turno de la categoría del bronce del fútbol nacional.

Imagen de la Plaza Colón de Madrid durante la presentación de calendarios. / RFEF

Al final, el momento llegó y se presentó la programación para la liga 2026-2027 en el Grupo 1 de Primera RFEF. Momento en el que se supo que el Zamora CF abrirá la competición oficial contra el Athletic Club "B".

Inicio en el Ruta de la Plata

El duelo, previsto para el inicio liguero marcado para el 30 de agosto, tendrá lugar en el Ruta de la Plata y enfrentará al cuadro de Óscar Cano contra el filial vasco en una jornada en la que destacan también los duelos entre el Barakaldo CF y la Cultural Leonesa; el UD Ourense contra la SD Ponferradina o el choque entre CP Cacereño y CD Mirandés.

Última jornada, también en casa

La liga culminará el fin de semana del 25 de mayo y también lo hará en el Ruta de la Plata. Para la ocasión el Zamora CF se enfrentará al Racing Club Ferrol. Un choque para una última jornada que puede ser clave y que tendrá también duelos que pueden tener gran peso en la clasificación final como el CD Coria-UD Ourense, Unionistas de Salamanca-AD Mérida o el Real Avilés-SD Ponferradina.

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