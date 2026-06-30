Segundo fichaje del Caja Rural CB Zamora: Llega Pau Isern

El Caja Rural CB Zamora ya cuenta con otra cara nueva de cara a la próxima temporada. El club azul ha anunciado este martes la incorporación de Pau Isern, jugador que llega a Zamora procedente del CB Ciudad de Valladolid de Segunda FEB.

Un jugador con pasado en Primera FEB

Formado en el baloncesto catalán, Isern se suma al proyecto dirigido por Saulo Hernández tras acumular varias temporadas de experiencia en Segunda FEB y debutar en Primera FEB con Leyma Coruña. Campaña que atrajo la atención del CB Valladolid, equipo del que procede.

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Exterior con capacidad de dirección y puntos en las manos

Isern es un jugador exterior que se caracteriza por su dirección de juego, siendo capaz de aportar intensidad en defensa y liderazgo en la ofensiva, combinado tanto las tareas de base como una buena mano para anotar.

Con esta incorporación, el Caja Rural CB Zamora ya cuenta con cuatro nombres asegurados de cara al próximo curso. Jugadores a los que se irán uniendo más efectivos en próximo días.