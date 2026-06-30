Kike Ramos no continuará como entrenador del Zamora CF "B"

Kike Ramos no continuará al frente del Zamora CF "B" esta temporada en la Liga Regional de Aficionados. Así lo ha hecho saber el propio entrenador, a través de las redes sociales, en un mensaje que refrenda su intención de seguir ejerciendo en los banquillos en el futuro.

Llegada al banquillo del filial

Ramos tomó las riendas del filial rojiblanco ya empezada la temporada 2023-2024 tras formarse como técnico en las categorías inferiores del club. Ha dirigido al Zamora CF "B" en las últimas tres temporadas, ocupando el banquillo como "revulsivo" en su primer curso y disputando dos campañas más completas.

Un jugador del Zamora CF «B» protege el esférico ante un rival. / Alba Prieto

Su llegada consiguió despertar a un Zamora CF "B" lejos de puestos punteros y elevó al filial a la octava posición de la tabla en la campaña 2023-2024 habiendo dirigido 16 encuentros (7 victorias, 8 derrotas y 1 empate). Un buen papel que le permitió seguir al frente del filial hasta hoy.

Dos cursos muy similares

En la campaña 2024-2025, el filial volvió a finalizar en la zona media de la clasificación con un noveno puesto que, sin embargo, este curso no ha sido capaz de mejorarse. El Zamora CF "B" terminó esta última campaña en undécimo lugar de la tabla con un total de 29 puntos tras la disputa de 30 encuentros (12 victorias, 6 empates y 13 derrotas).

La marcha de Kike Ramos pone punto y final a la última etapa del Zamora CF "B" en la Liga Regional de aficionados y plantea un nuevo proyecto para el filial en categoría regional. Un futuro cuya figura central, el próximo entrenador, se desconoce a día de hoy.