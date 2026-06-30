Iker Piedra, sexto fichaje del Zamora CF: el sustituto de Fermín Sobrón ya está aquí

El Zamora CF ha anunciado este martes la contratación de Iker Piedra, sexto fichaje para los rojiblancos de cara a la temporada 2026-2027. Una incorporación esperada, que sonaba en los mentideros del mercado de fichajes y que llega para ocupar la portería zamorana tras la marcha de Fermín Sobrón.

Un portero ágil y con reflejos

Piedra se une al equipo de Óscar Cano procedente del CD Lugo, donde ha destacado como un guardameta ágil, a pesar de su envergadura; también por su capacidad de reacción bajo palos, con varias paradas de mérito en el uno contra uno.

GALERÍA | 10 imágenes de la temporada del Zamora CF / J. L. F. / ZCF

Trayectoria deportiva

Formado en varias de las mejores canteras nacionales, el nuevo guardameta rojiblanco inició su desarrollo en el RC Deportivo antes de continuar su formación en el RCD Espanyol, "completando un recorrido que le ha permitido adquirir una sólida base técnica y competitiva", segun apunta su nuevo club.

A partir de ahí, la carrera de Piedra transcurrió, principalmente, por dos clubes: Real Murcia, cuya camiseta vistió durante las temporadas 23/24 y 24/25, haciéndose con los murcianos un nombre en Primera Federación; y el CD Lugo, con el que jugó la pasada campaña y refrendó su progresión deportiva.

Una tarea difícil

El Zamora CF ha dado la bienvenida al guardameta y le ha deseado la mayor de las suertes. Una fortuna que necesitará ya que se enfrenta a la difícil tarea de ocupar la portería rojiblanca, una posición que hasta ahora defendía uno de los ídolos de la afición local como era el riojano Fermín Sobrón.