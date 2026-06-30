Fútbol | Primera RFEF
Iker Piedra, sexto fichaje del Zamora CF: el sustituto de Fermín Sobrón ya está aquí
El portero, procedente del CD Lugo, llega para ocupar la portería rojiblanca tras el adiós de Fermín Sobrón
El Zamora CF ha anunciado este martes la contratación de Iker Piedra, sexto fichaje para los rojiblancos de cara a la temporada 2026-2027. Una incorporación esperada, que sonaba en los mentideros del mercado de fichajes y que llega para ocupar la portería zamorana tras la marcha de Fermín Sobrón.
Un portero ágil y con reflejos
Piedra se une al equipo de Óscar Cano procedente del CD Lugo, donde ha destacado como un guardameta ágil, a pesar de su envergadura; también por su capacidad de reacción bajo palos, con varias paradas de mérito en el uno contra uno.
Trayectoria deportiva
Formado en varias de las mejores canteras nacionales, el nuevo guardameta rojiblanco inició su desarrollo en el RC Deportivo antes de continuar su formación en el RCD Espanyol, "completando un recorrido que le ha permitido adquirir una sólida base técnica y competitiva", segun apunta su nuevo club.
A partir de ahí, la carrera de Piedra transcurrió, principalmente, por dos clubes: Real Murcia, cuya camiseta vistió durante las temporadas 23/24 y 24/25, haciéndose con los murcianos un nombre en Primera Federación; y el CD Lugo, con el que jugó la pasada campaña y refrendó su progresión deportiva.
Una tarea difícil
El Zamora CF ha dado la bienvenida al guardameta y le ha deseado la mayor de las suertes. Una fortuna que necesitará ya que se enfrenta a la difícil tarea de ocupar la portería rojiblanca, una posición que hasta ahora defendía uno de los ídolos de la afición local como era el riojano Fermín Sobrón.
- Flores para Herminio Ramos en la escultura que siempre recordará al maestro en el casco antiguo de Zamora
- San Pedro sale por primera vez en procesión en Zamora y pierde una mano
- Embutidos Ballesteros, reconocida como la segunda mejor charcutería de España en la primera edición de CharcutEXPO
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Los fuegos artificiales desde Los Pelambres marcan el punto y final de las fiestas de Zamora: ¡Adiós, San Pedro 2026!
- Fallece Herminio Ramos en Zamora a los 100 años de edad
- Fuego en edificios abandonados: Zamora capital registra dos incendios a última hora de la tarde
- Convocado un minuto de silencio en homenaje a Herminio Ramos este lunes: llamamiento a la población