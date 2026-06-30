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Cuatro equipos "WorldTeam" para la "Clásica Castilla y León" que recorrerá la provincia de Zamora

Jayco AlUla, NSN Cycling Team, XDS Astana y Movistar Team estarán presentes en esta competición entre Benavente y Lubián

Recorrido Clásica Castilla y León 2026

Recorrido Clásica Castilla y León 2026 / Cedida

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J. B.

A menos de un mes de la disputa de la Clásica Castilla y León, que recorrerá 190 kilómetros entre Benavente y Lubián el domingo 26 de julio, el Club Ciclista Cadalsa anuncia la nómina de equipos WorldTeam que estarán en la línea de salida.

Jayco AlUla, NSN Cycling Team, XDS Astana y Movistar Team representarán a la máxima categoría del ciclismo internacional en la 40ª edición de la competición más importante de Castilla y León. Todos ellos dispuestos a plantear una bonita batalla en territorio zamorano.

En la línea de salida se harán notar las cuatro estructuras WorldTeam que han apostado por disputar la competición, a la que cada una acude con sus propios objetivos, más allá de luchar por hacerse con la victoria.

Desde Australia, el equipo Jayco AlUla que consiguió la victoria en 2024 en la Clásica Castilla y León con Caleb Ewan volverá a buscar el triunfo con un terreno muy diferente. Los kazajos del XDS Astana presentarán su habitual combatividad para conseguir el triunfo en Lubián; mientras que el equipo NSN Cycling Team, que apadrina el exfutbolista Andrés Iniesta, será otro de los grandes atractivos de la carrera. Por su parte, el Movistar Team acude con su equipo WorldTeam, dispuesto a ser la referencia en una carrera importante para sus intereses.

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La Clásica Castilla y León disputa su 40ª edición y volverá a contar con retransmisión televisiva de los kilómetros finales de la prueba, además del seguimiento minuto a minuto de las redes sociales desde la presentación de equipos hasta la ceremonia de pódium.

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