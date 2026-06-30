El CD Villaralbo anuncia ocho bajas de un golpe: estos son los jugadores que no siguen la próxima temporada

El CD Villaralbo reinicia hoy su actividad en el mercado de verano con una noticia contundente: ocho bajas. El club azulón ha anunciado, de golpe, varias de las salidas que se producirá este verano para dejar hueco a nuevos fichajes de cara a conformar el plantel del próximo curso.

Un grupo de bajas heterogéneo

Las salidas mezclan, en esta ocasión, jugadores que han disputado una única temporada con otros futbolistas que llevaban varias campañas defendiendo el escudo del CD Villaralbo. A todos, agradeció su esfuerzo durante su paso por el club: a los primeros, por dejar "una huella imborrable" en la entidad tras ser "piezas importantes dentro y fuera del terreno de juego" en el día a día azulón; y, a los segundos, por "su implicación, trabajo y entrega".

El CD Villaralbo señaló que todos ellos han "contribuido al crecimiento del equipo y han representado con orgullo los valores" de la entidad y que el CD Villaralbo "siempre será su casa". Sin embargo, ninguno de ellos entra en los planes para la siguiente temporada.

Ocho nombres con impacto

Las ocho bajas anunciadas hoy por el CD Villaralbo no son otras que las de More, Barbero, Lolo, Alcides, Dani Vásquez, Buba, Safi y Ballo. Un grupo que reúne jugadores locales con otros llegados de fuera de la provincia; futbolistas con años en el club y otros que no terminaron de cuajar o destacaron en su primera temporada. Ocho jugadores que no siguen y que dejan un vacío que el club ya se está afanando en cubrir.

Imagen de despedida de ocho jugadores por parte del CD Villaralbo. / Cedida

El filial se refuerza

En otro orden de cosas, el CD Villaralbo anunció recientemente también un nuevo fichaje, esta vez para el filial. Marcos García se convirtió en el primer refuerzo del equipo de Álvaro Vacas en la Regional de Aficionados.

Anuncio del fichaje de Marcos García por el CD Villaralbo "B". / Cedida

El fútbolista, un central salmantino que puede hacer las veces de mediocentro, es conocido por la afición local por haber disputado tres temporadas en el Zamora CF (incluyendo una campaña en el Juvenil Nacional).

Procedente del Ciudad Rodrigo de Regional de Aficionados, el jugador destaca "por su polivalencia, personalidad sobre el terreno de juego, capacidad para sacar el balón jugado y su compromiso en cada partido", según ha detallado el club.