La cantera del Balonmano Zamora destaca sobre la arena en el CESA 2026

La cantera del Balonmano Zamora vuelve a estar de actualidad a nivel nacional. Esta vez sobre la arena, con motivo del Campeonato Autonómico de Selecciones (CESA) de Balonmano Playa que se está disputando estos días en Calella (Cataluña). Una cita con siete jóvenes "guerreros de Viriato" en liza defendiendo la camiseta de Castilla y León.

La cantera pisa fuerte sobre la playa

Como era de esperar, el club pistacho cuenta con representación en categoría infantil tras la gran temporada del 12 Frailes BM Zamora. Fermín Cabrero y Héctor Pérez, este último recientemente nombrado mejor jugador regional de su edad, forman parte del combinado regional. Como también lo hacen tres habituales de las selecciones de Castilla y León: Álvaro Gómez, Luc Muriel y Rodrigo Bores, que representan al Balonmano Zamora en el bloque autonómico cadete.

Héctor Pérez y Fermín Cabrero, junto a Yago Mazón, en el CESA 2026. / Cedida

La representación zamorana la completan una jugadora cadete y un jugador juvenil. Alba Díez es la única representante femenina del Balonmano Zamora en esta cita, mientras que Sergio Mangas, ya en dinámica del primer equipo de los "Guerreros de Viriato" pone acento zamorano al combinado juvenil masculino de Castilla y León.

Un orgullo para el club

Como no podía ser de otra forma, el Balonmano Zamora se siente realmente orgulloso de todos ellos, señalando que supone un "motivo de orgullo" la llamada de todos estos jugadores, siendo "un nuevo reconocimiento al excelente trabajo que se viene realizando en la base". Una labor que ha llevado a muchos jugadores a entrar en los planes de una Federación de Castilla y León de Balonmano que ha premiado el esfuerzo pistacho este curso.

N. S.

Un reconocimiento visible en la Gala Regional

Dentro de esas recompensas federativas estuvo también la notable representación de jugadores, directivos, personalidades y entidades relacionadas con el Balonmano Zamora en la última entrega de la Gala Regional de balonmano de Castilla y León celebrada en Laguna de Duero. Una cita en la que figuras como Fer, Elba, Héctor Pérez, Nano o Camino fueron reconocidos por una FCYLBM que tampoco se olvidó de la importancia de Caja Rural de Zamora, Bar Universal, Bar Los Tres Árboles o Molendum.