Álvaro Romero, nueva baja en el Zamora CF

El Zamora CF ha hecho oficial este martes la baja de Álvaro Romero, futbolista que se suma a las salidas ya anunciadas por parte de la entidad rojiblanca de cara a la temporada 2026-2027.

Romero, mediapunta sevillano de 1,67 metros de altura, fichó por el Zamora CF en el mercado de invierno de la temporada 2024-2025. El jugador, entonces con 29 años, llegaba procedente del CD Tenerife tras sufrir una grave lesión que había frenado su carrera y buscaba convertirse en un atacante de lujo para los rojiblancos.

Un jugador para la segunda mitad de partido

Su incidencia en el Zamora CF a lo largo de la última temporada ha sido muy escasa. Apenas ha disputado 16 encuentros en liga y acumulado durante la misma poco más de 441 minutos de juego,. Principalmente porque, habitualmente, su rol en el equipo era el de jugador de refresco de cara al segundo acto. Tanto con Sabas como con Cano.

Romero cierra así su etapa en el Zamora CF y se suma como sexto nombre al capítulo de bajas del equipo rojiblanco de cara a la confección de la plantilla que dirigirá Óscar Cano la próxima temporada.