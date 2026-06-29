Verónica Sánchez, del Vino de Toro Caja Rural, completa con corona el Mundial Máster Off-Road

La atleta del Vino de Toro Caja Rural, Verónica Sánchez, ha puesto el broche de oro —literal y figurado— a su participación en el Campeonato del Mundo Máster Off Road en Janske Lazne (República Checa), conquistando un nuevo título de campeona del mundo de su categoría en la tercera y última jornada del certamen. Una gesta que confirma su condición de referente internacional en las carreras de montaña y que eleva aún más un palmarés ya extraordinario.

La prueba final, disputada sobre 8,95 kilómetros con un desnivel acumulado de 594 metros, volvió a mostrar la mejor versión de la fondista salmantina. Verónica Sánchez dominó la carrera desde el inicio y no dio opción a sus rivales, cruzando la meta con casi dos minutos de ventaja respecto a la alemana Tanya Elvira Saretzki (53:04), segunda clasificada, y a la italiana Ana Nanu, bronce con 53:13. Una superioridad incontestable que rubricó un campeonato sobresaliente.

La reina de Janske Lazne

Este último triunfo se suma a los éxitos logrados en las jornadas previas: la victoria en la carrera en ascenso del viernes —7,79 km y 851 metros de desnivel— y la plata obtenida en la durísima prueba del sábado, disputada sobre 22,17 km y 1.332 metros de elevación. Con este nuevo oro, Sánchez regresa de Janske Lazne con cuatro medallas: dos títulos mundiales y dos subcampeonatos, un balance que la convierte en la atleta más laureada del campeonato.

Verónica Sánchez posa con sus medallas del Mundial Máster Off-Road. / Cedida

Más allá de los resultados, la actuación de la salmantina Verónica Sánchez vuelve a situar al Vino de Toro Caja Rural —y con él a Zamora y Toro— en el escaparate internacional del atletismo máster. Su versatilidad en montaña, su capacidad competitiva y su constancia la han consolidado como una de las grandes especialistas del circuito.