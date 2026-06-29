Atletismo
Verónica Sánchez, del Vino de Toro Caja Rural, completa con corona el Mundial Máster Off-Road
La fondista del Vino de Toro Caja Rural cerró con victoria un Mundial que acabó como la atleta más laureada
La atleta del Vino de Toro Caja Rural, Verónica Sánchez, ha puesto el broche de oro —literal y figurado— a su participación en el Campeonato del Mundo Máster Off Road en Janske Lazne (República Checa), conquistando un nuevo título de campeona del mundo de su categoría en la tercera y última jornada del certamen. Una gesta que confirma su condición de referente internacional en las carreras de montaña y que eleva aún más un palmarés ya extraordinario.
La prueba final, disputada sobre 8,95 kilómetros con un desnivel acumulado de 594 metros, volvió a mostrar la mejor versión de la fondista salmantina. Verónica Sánchez dominó la carrera desde el inicio y no dio opción a sus rivales, cruzando la meta con casi dos minutos de ventaja respecto a la alemana Tanya Elvira Saretzki (53:04), segunda clasificada, y a la italiana Ana Nanu, bronce con 53:13. Una superioridad incontestable que rubricó un campeonato sobresaliente.
La reina de Janske Lazne
Este último triunfo se suma a los éxitos logrados en las jornadas previas: la victoria en la carrera en ascenso del viernes —7,79 km y 851 metros de desnivel— y la plata obtenida en la durísima prueba del sábado, disputada sobre 22,17 km y 1.332 metros de elevación. Con este nuevo oro, Sánchez regresa de Janske Lazne con cuatro medallas: dos títulos mundiales y dos subcampeonatos, un balance que la convierte en la atleta más laureada del campeonato.
Más allá de los resultados, la actuación de la salmantina Verónica Sánchez vuelve a situar al Vino de Toro Caja Rural —y con él a Zamora y Toro— en el escaparate internacional del atletismo máster. Su versatilidad en montaña, su capacidad competitiva y su constancia la han consolidado como una de las grandes especialistas del circuito.
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