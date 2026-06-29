Unai Dufur, quinto refuerzo del Zamora CF para la temporada 2026-2027

El Zamora CF abre la semana como terminó la anterior: anunciando un fichaje y una baja de cara a la próxima temporada.

El fichaje no es otro que Unai Dufur, defensa central que llega procedente del Barakaldo CF. Un jugador que había sonado como posible incorporación para los rojiblancos de cara a reforzar la zaga.

Dufur, del que se destaca "su capacidad para competir, su fiabilidad defensiva y su experiencia en el fútbol nacional", ficha por dos temporada por un Zamora CF que considera su fichaje "una incorporación de garantías para la línea defensiva". Principalmente porque se trata de un futbolista que ha demostrado gran regularidad y consistencia, como quedó claro el pasado curso disputando un total de 32 encuentros para el Barakaldo CF, última entidad en una carrera que ha desarrollado en otros clubes como SD Eibar o CA Osasuna, equipos en los que se formó.

El nuevo fichaje del Zamora CF incluso llegó a debutar en la máxima categoría del fútbol español. Lo hizo en la temporada 2020/21, con SD Eibar en un encuentro frente al Atlético de Madrid; un estreno al que sumó, más tarde en la campaña 2021/22, otro encuentro: esta vez defendiendo la camiseta del CA Osasuna ante el Celta de Vigo.

Dufur siguió depsués con su carrera en Osasunas Promesas y Nàstic de Tarragona, donde jugó dos temporadas y disputó los play off de ascenso a Segunda División la temporada 24/25, para cabar fichando por el Barakaldo CF antes de sumarse al equipo de Óscar Cano, que intentará sacar partido de todo el bagaje del defensor a lo largo de su notable carrera deportiva.

La llegada de Dufur, por otra parte, viene acompañada de una nueva baja en el Zamora CF. En este caso, sin salir de la línea defensiva, ya que quien deja el club es Ismael Athuman.

El central, que se incorporó el pasado verano a la disciplina rojiblanca, abandona la entidad tras una única temporada en la que empezó contando con presencia y minutos, pero que acabó siendo suplente en detrimento de Erik Ruiz. El defensor fue perdiendo protagonismo con Óscar Cano y, de ahí, su salida.