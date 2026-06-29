Los rumores sobre salidas y llegadas al Zamora CF no se detienen: Así se inicia la segunda semana del mercado de fichajes

No ha llegado julio y el verano de Primera Federación es ya todo un hervidero de idas, venidas, altas y bajas. Hay movimiento y también muchos rumores sobre futbolistas vinculados de diferentes clubes, incluido un Zamora CF protagonista en los mentideros al inicio de la segunda semana del mercado de fichajes.

La rumorología arrancó antes de acabar la liga

La rumorología con el equipo rojiblanco arrancó ya semanas atrás. El Zamora CF, tras su gran temporada, iba a ser lógico protagonista. Por entonces, con el ascenso siendo posible, se empezaron a dejar caer nombres como los de Santamaría (ya renovado por el Real Avilés) o Vergés, del AD Mérida. No tardaron en aparecer otros dos, los de Juanje y Gorjón, fichajes que se confirmaron esta semana. Y, después, siguieron saltando futbolistas a la palestra del mentidero, tanto para idas como para venidas.

La realidad: cuatro fichajes y cuatro salidas

La primera semana del mercado de fichajes tras el encuentro ante el CE Sabadell ha dejado cuatro salidas y cuatro llegadas. Kike Márquez, Fermín Sobrón, Markel Lozano y Sergi López abandonaban el Zamora CF en diferentes circunstancias y con destinos distintos; en su lugar, el cuadro rojiblanco incorporaba a los ya mencionados Juanje y Gorjón; a Hidalgo y a Navarro. Mucho movimiento.

Los mentideros siguen acumulando nombres

Este lunes se abre una nueva semana y, como con las ocho operaciones ya realizadas, los rumores tratan de anticiparse a la realidad. Se habla de una salida de Miki Codina, cuyo rendimiento este año ha sido sobresaliente; el defensor suena como refuerzo del CE Sabadell CF; mientras que en el capítulo de llegadas, se insiste en que el Zamora CF tiene atador a Dufur (Barakaldo CF) y que podría estar interesado en Iker Piedra (CD Lugo) para su portería. Movimientos que, a día de hoy, no están confirmados y son solo especulaciones con más o menos fundamento.

Codina, en un momento del encuentro en Lezama. / ZCF

Objetivo: conformar una plantilla a la altura

Dado el ritmo que ha tomado el Zamora CF, no es de extrañar que esta semana siga avanzándose en la confección para la plantilla del próximo curso. Un proyecto con Óscar Cano como técnico desde el inicio y que ya cuenta con cuatro futbolistas nuevos, así como con cuatro bajas respecto a una temporada que es ya historia rojiblanca. Una campaña que marca el nivel a seguir en el curso 2026-2027.