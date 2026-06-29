Nuria Losada, de Cansinos Bike, subcampeona en la Serra de la Estrela de Portugal

El ciclismo zamorano sigue en auge; incluso brilla fuera de las fronteras nacionales, como lo hizo en la localidad portuguesa de Seia con motivo de la marcha cicloturista "Serra de Estrela". Una competición en la que Nuria Losada se alzó subcampeona en categoría femenina, quedándose cerca de revalidar su título en esta competición.

Losada, ciclista del Club Cansinos Bike de Benavente, acudió a esta dura prueba del calendario portugués dispuesta a repetir podio y superar con nota su recorrido de 145 kilómetros y 4.200 metros de desnivel acumulado positivo. Todo un desafío que superó gracias a su talento y esfuerzo, completando el trazado con una excelente marca de 5 horas y 54 minutos. Tiempo que no le bastó para revalidar el título que consiguió en 2025, pero que sí le permitió alzarse subcampeona.

Con este nuevo podio, Nuria Losada amplía su palmarés deportivo y repite como protagonista en "Serra de Estrela", marcha cicloturista que en esta ocasión tuvo como ganador masculino a David Mayo Vivas, prestigioso entrenador de ciclistas español.