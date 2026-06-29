Karrera y Etxaniz se adjudican el Trofeo Ferias y Fiestas de San Pedro de pelota en 2026

El Trofeo de Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 de pelota mano terminó este lunes en el frontón de San Atilano con el triunfo de Karrera y Etxaniz, vencedores en categoría élite de un campeonato cuya última jornada estuvo a la altura de los 53 capítulos disputados hasta la fecha del torneo.

La matinal arrancó en San Atilano con la disputa de una nueva entrega del duelo de Primera Categoría entre Luis-Chuki y José-Jesús. Un duelo que acabó con 22-14 en el marcador y que sirvió de perfecto aperitivo a la gran final de la categoría élite entre Carrera-Altuna y Karrera-Etxaniz.

La gran final no decepciona

El gran duelo del día no decepcionó, aunque no arrancó al nivel esperado. Tras un punto por pareja, Karrera y Etxaniz se distanciaban en el tanteo fruto de los fallos de sus rivales con un 1-4 que amenazaba con una final rápida.

El arranque fue corregido de inmediato por Altuna, que entró en juego en la zona entre el 2 y el 3 para equilibrar el marcador con buenos golpes, acompañados también de algún fallo rival propiciado por Carrera. Un buen momento que alargaron los pelotaris sumando hasta seis puntos consecutivos (7-4).

Karrera golpeaba demasiado plano y permitía a Altuna campar a sus anchas. Pero todo volvió a cambiar poco después, cuando comenzaron a igualarse las fuerzas. El desgaste de Karrera-Etxaniz, que venían de jugar el domingo, fue lentamente equilibrándose con el de sus rivales. Así y si bien Altuna y Carrera gozaron de un cómodo 14-7 a su favor, un parcial de 0-4 ponía de nuevo emoción al choque.

Remontada completada

Carrera y Altuna cortaron el intento de remontada con el 15-12, pero el primer gran mate de Etxaniz daba paso a un nuevo parcial de 0-5 en el que Karrera parecía haber recobrado el brío mostrado en semifinales, donde enviaba la bola más allá del 8 sin problemas.

El duelo se equilibró con el 15-17 y, a partir de ahí, hubo intercambio de puntos. Al menos hasta el 16-17, donde un gran golpeo de Karrera y un corte de Etxaniz a dos paredes daban pie al 16-21 y ponían en alerta a Carrera y Altuna.

Carrera y Altuna no se rinden

La final, sin embargo, se jugó a 25 puntos y la pareja Carrera-Altuna todavía tuvo oportunidad de lucharp or el partido. De hecho, tras ir perdiendo por 10-23, con grandes intervenciones de su delantero llegaron a situarse a solo un tanto de diferencia, forzando por el camino a sus rivales a cambiar posiciones en puntos largos, elaborados y muy aplaudidos por el respetable.

El 22-23 dejaba todo en el aire y, en esos momentos decisivos, apareció Etxaniz. El delantero aprovechó el cansancio de Altuna para brillar con dos mates y cerrar el partido con un gran corte alejándose de la pared que supuso el definitivo 23-25 con el que se cerró esta nueva entrega del Trofeo de Ferias y Fiestas de San Pedro en San Atilano.