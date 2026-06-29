Ajedrez
José Avelino Álvarez se lleva el Open de Ajedrez de San Pedro 2026
La cita con piezas y tableros congregó a 49 ajedrecistas en el Restaurante Laruqa
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C. J. T.
Los 64 escaques volvieron a tener su espacio en las Ferias y Fiestas de San Pedro en una nueva edición del Open de ajedrez organizado por el Club Deportivo Zamora Z. Una cita incluida en el Circuito Provincial que tuvo su ganador en el cubano José Avelino Álvarez.
Un total de 49 ajedrecistas se reunieron en el Restaurante Laruqa, ubicado en la urbanización Siglo XXI, para medir su pericia sobre el tablero en un torneo disputado bajo un sistema suizo de siete rondas. Álvarez se alzó vencedor con 6.5 puntos al término del evento, superando al leonés José Luis González, segundo con 6.0; y a la salmantina Lucía Sánchez, que arrebató el tercer puesto al tenista del club local Miguel Orlando Chaviano.
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