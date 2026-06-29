Hugo Domínguez se cuelga dos platas y un bronce en la World Cup de Brazilian Jiu Jitsu 2026

El Team Cadena Spain del Gimnasio Martial Arts School Ju75 está de enhorabuena, pues sus representantes firmaron una sobresaliente actuación en la World Cup de Brazilian Jiu Jitsu 2026 disputada en La Nucia (Alicante). Una cita con más de 1.800 deportistas en liza de 60 nacionalidades diferentes en la que la entidad zamorana pisó podio para reafirmar su progreso dentro de su disciplina.

Hugo Domínguez, doble subcampeón

Hugo Domínguez fue el gran protagonista del torneo, tomando parte del mismo en categoría de menos de 72 kilos tanto en la modalidad Gi (con kimono) como NoGi (sin kimono). Dos especialidades en las que brilló con luz propia.

Dentro de la modalidad Gi, el zamorano fue superando rondas contra adversarios de diferentes nacionalidades hasta llegar a semifinales con el sueco Grandz, que puso las cosas difíciles a Domínguez; aun así, la victoria fue para él por 5-4. Un triunfo que le situó en la final frente al también español Antonio Castel. Un combate igualado que pudo caer en favor del zamorano si el juez-árbitro no le hubiera anulado un derribo que, además, consideró ilegal y supuso su descalificación. Resultado que otorgó a Domínguez una plata con sabor a oro.

Además de este metal, Domínguez también subió al podio en la modalidad No-Gi, superando en semifinales al valenciano Justin Rojano por sumisión antes del tiempo reglamentario y perdiendo, de la misma forma, contra el venezolano Jesús Rodríguez en la batalla por el oro. Una plata que, junto a la anterior, otorgó al zamorano el derecho a participar en la categoría absoluta (sin peso); opción que aprovechó para competir en Gi y firmar un meritorio bronce.

Estreno con metal para Lucas Domínguez

La representación zamorana contó con un metal más, esta vez firmado por el pequeño de los Domínguez Viñuela. El joven Lucas, que debutaba en este campeonato dentro de la categoría cadete de menos de -64 kilos, realizó una notable actuación hasta pisar podio.

Lucas Domínguez consiguió acceder a las semifinales de No-Gi para entablar combate con el catalán Mikel Bergara, quien le superó por un ajustado 15-14. Tanteo que le dejó sin final, pero le otorgó un merecido bronce como premio al arrojo de su estreno en competición.