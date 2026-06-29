Adrián Moro y Marta García ganan el 42º Cross del Ajo

Adrián Moro y Marta García se alzaron como vencedores de la 42ª edición del Cross del Ajo, prueba atlética fiel a la cita con San Pedro y que puso el broche final al programa deportivo con una jornada que combinó la versión más pura del deporte competitivo con la diversión del atletismo popular dado el alto número de corredores participantes y sus diversos objetivos.

Un año más,, la Plaza Mayor congregó a un buen puñado de corredores, tanto de Zamora como de provincias limítrofes y Portugal, para tomar la salida de una prueba que ya es todo un "clásico" del calendario atlético zamorano y de las Ferias y Fiestas de San Pedro. Una cita organizada por el Club Atletismo Zamora cuyo trazado, cercano a los seis kilómetros y medio de longitud, llenan de color las calles de la capital del Duero en un día señalado.

Los atletas esperan la salida del 42º Cross del Ajo en la Plaza Mayor. / Víctor Garrido

Un inicio en bajada y el primer punto clave

A la hora convenida, los protagonistas del Cross del Ajo arrancaron de la Plaza Mayor y pusieron rumbo a La Horta por Santa Lucía, atravesando el barrio de Puerta nueva hasta llegar a Cristo Rey. Un punto clave, siendo la primera subida del trazado camino de la zona centro cuyo paso por Príncipe de Asturias o San Torcuato siempre se realiza a gran velocidad.

El desenlace con la temida subida por Balborraz

La bajada a la zona de "Trascastilo" lanzó los últimos kilómetros, rodeando el casco histórico para encarar una recta final de lo más exigente por la Avenida de Vigo y la temida subida por Balborraz. Una última calle convertida en juez de la carrera por su demanda justo antes de la entrada en meta. Exigente ascensión que, una vez más, puso a prueba a muchos participantes.

Nuevo ganador

A ese punto del recorrido, que hizo las delicias de los participantes, llegó en cabeza de forma destacada Adrián Moro, que cruzó la línea de meta para proclamarse campeón con un tiempo de 17:35, superando así a Javier Amieva (ganador en 2025), cuyo tiempo esta vez fue de 18:14. El podio masculino lo completó Alejandro Diego, con una marca de 18:53.

Marta García, la más rápida entre las mujeres

Tras la cabeza de carrera, el resto de atletas comenzaron a cruzar la meta uno tras otro, sin parar. Un goteo de éxitos en el que no hubo que esperar mucho para encontrar a la vencedora femenina. Marta García se alzaba campeona de la edición de 2026 con un tiempo de 21:28, superando en la dura cuesta de Balborraz a Nerea Santiago, segunda con un registro 21 segundos inferior. El podio lo completó Elena Barbero, quien fue tercera en meta con un crono de 22:20.