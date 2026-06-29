Ángel y Manuel conquistan el Campeonato de Billar Romano de San Pedro 2026

El Campeonato de San Pedro 2026 de Billar Romano, disputado entre el 16 y el 26 de junio en el bar San Isidro, volvió a reunir a algunos de los jugadores más constantes de la modalidad en Zamora. La competición, organizada por parejas y con 18 participantes, ofreció partidas muy igualadas, decididas por detalles y con un ambiente deportivo que reafirma el buen momento de este juego tradicional.

La primera fase se desarrolló en formato de liguilla, clasificando a las dos mejores parejas para la final y a las siguientes dos para la lucha por el tercer puesto. Esa contienda se disputó el jueves 25 y dejó una de las grandes remontadas del campeonato: Hugo y Coto se impusieron a Jesús y Antonio por 18–15, levantando una desventaja de nueve puntos. El resultado tuvo un valor especial por la juventud de Hugo, de solo 13 años, y por tratarse del segundo campeonato de Coto, que continúa creciendo en esta disciplina.

La final, celebrada el día 26, enfrentó a Pacho y Luismi contra Ángel y Manuel. El duelo comenzó con ventaja para los primeros, que se adelantaron con cinco puntos en las dos primeras tiradas. Ángel y Manuel respondieron con solvencia, igualando el marcador y llevando la partida a un terreno de máxima tensión, sin un favorito claro. Finalmente, la pareja formada por Ángel y Manuel logró imponerse con cinco puntos de diferencia, cerrando una final vibrante y muy disputada.

La entrega de premios contó con la presencia de la concejala Inmaculada Barrios, quien felicitó a los ganadores y destacó la importancia de mantener vivo este deporte autóctono, animando a seguir impulsando iniciativas que refuercen su presencia en la vida cultural y deportiva de Zamora.

El campeonato de San Pedro vuelve a demostrar que el Billar Romano conserva tradición, competitividad y relevo generacional, elementos que garantizan su continuidad en la provincia.