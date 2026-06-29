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Ángel y Manuel conquistan el Campeonato de Billar Romano de San Pedro 2026

Los ganadores se impusieron en una edición del "clásico" trofeo de fiestas marcada por la igualdad y el buen nivel

Foto de familia tras la disputa del Campeonato de Billar Romano de San Pedro 2026.

Foto de familia tras la disputa del Campeonato de Billar Romano de San Pedro 2026. / Cedida

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C. J. T.

El Campeonato de San Pedro 2026 de Billar Romano, disputado entre el 16 y el 26 de junio en el bar San Isidro, volvió a reunir a algunos de los jugadores más constantes de la modalidad en Zamora. La competición, organizada por parejas y con 18 participantes, ofreció partidas muy igualadas, decididas por detalles y con un ambiente deportivo que reafirma el buen momento de este juego tradicional.

La primera fase se desarrolló en formato de liguilla, clasificando a las dos mejores parejas para la final y a las siguientes dos para la lucha por el tercer puesto. Esa contienda se disputó el jueves 25 y dejó una de las grandes remontadas del campeonato: Hugo y Coto se impusieron a Jesús y Antonio por 18–15, levantando una desventaja de nueve puntos. El resultado tuvo un valor especial por la juventud de Hugo, de solo 13 años, y por tratarse del segundo campeonato de Coto, que continúa creciendo en esta disciplina.

La final, celebrada el día 26, enfrentó a Pacho y Luismi contra Ángel y Manuel. El duelo comenzó con ventaja para los primeros, que se adelantaron con cinco puntos en las dos primeras tiradas. Ángel y Manuel respondieron con solvencia, igualando el marcador y llevando la partida a un terreno de máxima tensión, sin un favorito claro. Finalmente, la pareja formada por Ángel y Manuel logró imponerse con cinco puntos de diferencia, cerrando una final vibrante y muy disputada.

La entrega de premios contó con la presencia de la concejala Inmaculada Barrios, quien felicitó a los ganadores y destacó la importancia de mantener vivo este deporte autóctono, animando a seguir impulsando iniciativas que refuercen su presencia en la vida cultural y deportiva de Zamora.

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El campeonato de San Pedro vuelve a demostrar que el Billar Romano conserva tradición, competitividad y relevo generacional, elementos que garantizan su continuidad en la provincia.

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