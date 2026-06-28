Santiago De la Fuente y Verónica Haraha se adjudican el Trofeo "Ciudad de Zamora"

El 55º Torneo "Ciudad de Zamora" de tenis puso ayer su broche en la Ciudad Deportiva con una última jornada para el recuerdo que tuvo como grandes protagonistas a Santiago de la Fuente y Verónica Haraha, ganadores de los cuadros absolutos de la imprescindible cita deportiva con San Pedro.

Mayo (izquerda) y Haraha (derecha), posan con sus trofeos. / Cedida.

El capítulo que puso desenlace al campeonato estaba reservado a las finales de los diferentes cuadros disputados a lo largo de los últimos días; una sesión vespertina que no defraudó.

Las dos grandes finales

La atención de la jornada decisiva del "Ciudad de Zamora" estaba puesta en las finales absolutas. En el cuadro masculino, Santiago de la Fuente se imponía al zamorano Sergio Serrano por un 6-4 y 6-0 tras un duelo más igualado de lo que reflejó el marcador; mientras que en el femenino, Verónica Haraha ganaba a Lucía Mayo por ese mismo marcador (6-4 y 6-0).

Partidos para todos los gustos

El resto de finales ofrecieron resultados diversos. Alex Blasco tuvo que sufrir hasta el "tie-break" para superar a Mateo Hernández en alevines (6-2, 6-7 10-89; Martín Ríos ganó en un bonito duelo a Ángel Buitrago (6-3 y 6-0), pero cayó en la final júnior ante Neizan Moratinos por un claro (6-0 y 6-0); y en veteranos masculino la victoria acabó en manos de José Carlos Damas en un vibrante choque ante David Lorbada que acabó 6-4 y 7-5 en el punto y final del torneo, previo al cierre de la entrega de premios.