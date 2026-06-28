Salvamento Dragones regresa con múltiples medallas del Campeonato de España Máster de Playa disputado en Loredo

El Salvamento Dragones Caja Rural cerró su participación en el XIII Campeonato de España Máster de Playa, disputado en Loredo, con una sobresaliente actuación que le permitió situarse octavo en la clasificación general por equipos, un resultado que confirma el nivel competitivo de su grupo máster en el panorama nacional y que llevó al club a regresar a Zamora con todo un cargamento de medallas.

Rendimiento destacado desde el inicio

La competición arrancó con el nadar surf, donde Cristina García fue cuarta en su categoría (40-44), Ana María Rodríguez terminó sexta en la suya (60–64) y Marta Lucas finalizó vigésima en 50–54. Aunque sin duda, el más destacado fue Sergio Bethencourt que, en la disputa masculina, abrió el medallero con un bronce en la categoría +65. Un metal que casi lograron César Tijero (quinto en 45–49) y Óscar Vaquero (séptimo en 50–54).

En la carrera con tabla, García volvió al podio con un bronce, mientras que Marta Valderrábano fue novena y Rodríguez quinta. Entre los hombres, Bethencourt dio la gran alegría de la jornada consiguiendo el título nacional en +65, mientras que Vaquero sumó otro bronce y Tijero concluyó decimosexto.

Los relevos de ski dejaron dos terceros puestos: femenino +130 y masculino +150, mientras que en el relevo sprint el equipo femenino fue cuarto y el masculino noveno.

Podios en ski, arena y ocean

La carrera con ski individual volvió a ser uno de los puntos fuertes del club. García logró la plata, Valderrábano el bronce, y Lucas fue undécimo. En hombres, Julio Esteban se proclamó campeón en +65, con Bethencourt tercero; Raúl Pérez, segundo en 45–49; Vaquero, segundo en 50–54; y Tijero, sexto. Una exhibición zamorana que dejó seis preseas en esta prueba.

En las pruebas de arena, Valderrábano sumó una plata en 2 kilómetros playa y un bronce en sprint, mientras que Vaquero fue subcampeón en 50–54. Esteban añadió un quinto puesto en el kilómetro playa y un noveno en sprint en esta modalidad para Dragones Caja Rural.

El rescate con tabla, por su parte, dejó para los zamoranos una plata para el equipo femenino +40, además de un quinto puesto en +45 y un séptimo lugar en +50 masculino. Mientras que, en el ocean, García volvió a brillar con una segunda posición, Lucas fue noveno, y Vaquero y Tijero cerraron con una quinta y una séptima posición, respectivamente.

Relevos y cierre del campeonato

Los relevos finales completaron la brillante actuación del Dragones Caja Rural con una plata en ocean masculino +150, un 4.º puesto femenino, y buenas posiciones en los relevos de tabla. Un cierre apropiado para el gran desempeño del club en esta cita de la que regresó con un botín repleto de metal.