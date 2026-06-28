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Oro para Laura Álvarez y David Rodríguez en la Copa de Kayak Mar

El Amigos del Remo firma una seria actuación en la regata disputada en Vigo

Rodríguez y Álvarez reman durante la celebración de la Copa de España. | CEDIDA

Rodríguez y Álvarez reman durante la celebración de la Copa de España. | CEDIDA

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C. J. T.

Zamora

David Rodríguez y Laura Álvarez, palistas del Amigos del Remo, regresaron con una medalla de oro de su participación en la tercera Copa de España de Kayak Mar celebrada en Vigo gracias a su gran desempeño en la categoría K-2 veterano mixto SS2. Un metal que fue el gran botín cosechado por la expedición zamorana, que alcanzó más posiciones notorias en otras regatas.

Éxito rotundo en el K-2 mixto

Rodríguez y Álvarez se impusieron en el K-2 mixto de su categoría con un tiempo de 25.32,97, superando así a las duplas Marcos-Cobos, segundos con 26.23,98; y Gracia-Casanova, terceros con un tiempo de 27.06,75 para completar el podio.

Imagen del podio en Vigo con Laura Álvarez y David Rodríguez, del Amigos del Remo.

Imagen del podio en Vigo con Laura Álvarez y David Rodríguez, del Amigos del Remo. / Cedida

Buen nivel en el K-1

A mayores de este metal, tanto David Rodríguez como Laura Álvarez buscaron suerte de forma individual en sus categorías de K-1, corriendo ambos la misma suerte. Tanto Rodríguez como Álvarez se quedaron cerca del podio al finalizar sus regatas en quinta posición. Un buen puesto para redondear su puesta en escena.

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Algo peor le fue a su compañero Sergio Pereda, que completó la actuación del Amigos del Remo con un 19º puesto en la categoría K-1 Sub-23 masculina de esta Copa de España de Kayak de Mar.

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