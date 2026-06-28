Piragüismo
Oro para Laura Álvarez y David Rodríguez en la Copa de Kayak Mar
El Amigos del Remo firma una seria actuación en la regata disputada en Vigo
C. J. T.
David Rodríguez y Laura Álvarez, palistas del Amigos del Remo, regresaron con una medalla de oro de su participación en la tercera Copa de España de Kayak Mar celebrada en Vigo gracias a su gran desempeño en la categoría K-2 veterano mixto SS2. Un metal que fue el gran botín cosechado por la expedición zamorana, que alcanzó más posiciones notorias en otras regatas.
Éxito rotundo en el K-2 mixto
Rodríguez y Álvarez se impusieron en el K-2 mixto de su categoría con un tiempo de 25.32,97, superando así a las duplas Marcos-Cobos, segundos con 26.23,98; y Gracia-Casanova, terceros con un tiempo de 27.06,75 para completar el podio.
Buen nivel en el K-1
A mayores de este metal, tanto David Rodríguez como Laura Álvarez buscaron suerte de forma individual en sus categorías de K-1, corriendo ambos la misma suerte. Tanto Rodríguez como Álvarez se quedaron cerca del podio al finalizar sus regatas en quinta posición. Un buen puesto para redondear su puesta en escena.
Algo peor le fue a su compañero Sergio Pereda, que completó la actuación del Amigos del Remo con un 19º puesto en la categoría K-1 Sub-23 masculina de esta Copa de España de Kayak de Mar.
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