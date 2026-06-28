Marina Giralda, "obligada" a ser séptima en K-2 en el Europeo de Maratón de piragüismo

Nadie dijo que el deporte, y menos aún el de alto rendimiento, fuera fácil y Marina Giralda lo comprobó este sábado en su propia piel. La palista júnior del Durius Kayak tuvo que conformarse con la séptima posición en K-2, dentro del Campeonato de Europa de Maratón que se celebra en Rumanía, tras una regata en la que un contratiempo con una embarcación rival le impidió luchar por las medallas.

La zamorana, clasificada para la cita continental en el Nacional de Zamora, se presentaba a este campeonato con las expectativas altas, junto con su compañera en dobles, Carmen Sánchez.

La salida fue muy positiva y el K-2 se colocó en el grupo de cabeza, luchando por todo. Giralda y Sánchez se encontraban bien pero cuando restaban 16 kilómetros, en una boya, volcaron tras recibir un golpe en la piragua por parte de una rival. A pesar de los puestos perdidos, las deportistas pudieron recomponerse y remontar posiciones hasta la séptima plaza, pero la opción de podio se escapó.

El K-2 cruzó meta con un tiempo de 01:29:12.66, a más de dos minutos de las ganadoras, las danesas Andersen y Hinge, que se colgaron el oro seguidas del barco húngaro y del portugués, que cerró el medallero.

Hoy, Eva

La representación zamorana en este Europeo se completa hoy con el K-2 Sénior que defenderá Eva Barrios junto a Irati Osa. La zamorana fue cuarta en distancia corta y hoy peleará por subir al podio.