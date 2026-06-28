Piragüismo / Campeonato de Europa de Maratón
Marina Giralda, "obligada" a ser séptima en K-2 en el Europeo de Maratón de piragüismo
La palista, que hizo tándem con Carmen Sánchez, volcó tras recibir un choque de un K-2 rival cuando iba en tercera posición
Nadie dijo que el deporte, y menos aún el de alto rendimiento, fuera fácil y Marina Giralda lo comprobó este sábado en su propia piel. La palista júnior del Durius Kayak tuvo que conformarse con la séptima posición en K-2, dentro del Campeonato de Europa de Maratón que se celebra en Rumanía, tras una regata en la que un contratiempo con una embarcación rival le impidió luchar por las medallas.
La zamorana, clasificada para la cita continental en el Nacional de Zamora, se presentaba a este campeonato con las expectativas altas, junto con su compañera en dobles, Carmen Sánchez.
La salida fue muy positiva y el K-2 se colocó en el grupo de cabeza, luchando por todo. Giralda y Sánchez se encontraban bien pero cuando restaban 16 kilómetros, en una boya, volcaron tras recibir un golpe en la piragua por parte de una rival. A pesar de los puestos perdidos, las deportistas pudieron recomponerse y remontar posiciones hasta la séptima plaza, pero la opción de podio se escapó.
El K-2 cruzó meta con un tiempo de 01:29:12.66, a más de dos minutos de las ganadoras, las danesas Andersen y Hinge, que se colgaron el oro seguidas del barco húngaro y del portugués, que cerró el medallero.
Hoy, Eva
La representación zamorana en este Europeo se completa hoy con el K-2 Sénior que defenderá Eva Barrios junto a Irati Osa. La zamorana fue cuarta en distancia corta y hoy peleará por subir al podio.
- Decenas de viajeros del autobús a Toro y Valladolid, tirados en la estación de Zamora
- Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Programa de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 en Zamora
- Localizado en buen estado y a seis kilómetros de su casa el vecino de Coreses desaparecido: ¿dónde estaba?
- Moreruela de Tábara 'recupera' el altar mayor de su iglesia, que desde hace décadas luce en la Catedral de Astorga
- Adiós a la baliza v16: 'Reflexión', la DGT emite un comunicado tras la enmienda en el Congreso
- Feria del Ajo 2026 en Zamora: Los mismos productores pero un tercio más de ajos en las Tres Cruces
- Pepe y Dori se jubilan tras 43 años al frente del Bar Sayago en el barrio zamorano de Pinilla: 'Dejamos toda una vida aquí