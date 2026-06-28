Karrera y Etxaniz se meten en la final élite del Trofeo de San Pedro de pelota mano

La pareja formada por Etxaniz y Karrera se hizo acreedora de la segunda plaza para la final de la categoría élite del Trofeo Ferias y Fiestas de San Pedro 2026 de pelota mano. Un campeonato cuya segunda edición ofreció un notable espectáculo en el frontón de San Atilano.

El programa del día en la Cuesta del Caño arrancó en la matinal del domingo con el interesante duelo de primera categoría entre las parejas formadas por Luis y Chuky; y José y Jesús. Une envite con una duración aproximada de 35 minutos que tuvo un guion similar al duelo de élite del pasado sábado.

El duelo de Primera no decepciona

Chuky y Luis tomaron ventaja en el marcador y cruzaron el ecuador del encuentro con un buen colchón (14-8), llegando a situarse con diez tantos de ventaja antes del cierre. Sin embargo, ese 20-10 motivó a Jesús y José, que con un parcial de 0-4 (20-14) y otro después del tanto 21, llegaron a situarse realmente cerca de sus rivales (21-18). Una remontada que no culminaron, ya que no disponían de margen de error y el duelo se cerró en el siguiente punto (22-18).

Imagen del duelo entre Luis-Chuky y José-Jesús del Trofeo de San Pedro de pelota mano 2026 / Victor Garrido

El espectáculo de la categoría élite

Con un desarrollo vibrante y mucha calidad ante la pared, el espectáculo del día estuvo en la semifinal élite. Un duelo en el que ambas parejas alternaron el dominio de la pelota, que no del marcador.

Etxaniz y Karrera arrancaron el envite con más fuerza y pronto tomaron ventaja con un 1-4 al que, sin embargo, sus rivales respondieron con soltura. Iraieta y Belardi firmaron cuatro tantos consecutivos y el marcador se situaba en un igualado 5-6 con mucho duelo por delante.

Estrategias claras

Para entonces, las armas de ambas parejas estaban claras. Mientras Etxaniz y Karrera lograban más puntos enviando la pelota más allá del siete, sus rivales alteraban el tanteo siempre que Iraeta cazaba la bola en la delantera.

Empezó así un duelo táctico con momentos para cada dupla. El excelente juego de su zaguero hizo que Etxaniz y Karrera se distanciaran de nuevo (7-12), pero las acciones del ambidiestro Iraieta no tardaron en volver a ajustar el tanteo. Guarismo que llegó a ser de 14-13 entre dos empates consecutivos.

Punto de inflexión

Con 14-14 llegó el punto de inflexión. Etxaniz y Karrera firmaban tres puntos seguidos y adquirían una ventaja que, pese al esfuerzo de sus oponentes, serían suficientes para dominar la recta final del choque. Un desenlace al que se llegó con 18-22 como resultado final.

Con este marcador, Etxaniz y Karrera disputarán este domingo la gran final frente a Altuna y Carrera, que se clasificaron para el duelo decisivo de la categoría élite el pasado sábado.