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Carrera y Altuna esperan rival en la final del Trofeo de San Pedro

La 53ª edición del campeonato sigue este domingo en San Atilano con la disputa de la segunda jornada que arrancará a las 11.00 horas

Altuna se dispone a sacar en una edición anterior del Trofeo Ferias y Fiestas de San Pedro.

Altuna se dispone a sacar en una edición anterior del Trofeo Ferias y Fiestas de San Pedro. / Alba Prieto

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C. J. T.

Zamora

Altuna y Carrera -en sustitución de Castro- dieron el primer golpe en el 53º Trofeo de Fieras y Fiestas de San Pedro, campeonato que arrancó este sábado en el frontón de San Atilano con una jornada que hizo las delicias del respetable.

Los más fieles de la Cuesta del Caño se congregaron a partir de las 11.00 horas para disfrutar de la pelota como cada San Pedro. Primero, con un duelo de paleta entre los los zamoranos Alex y Martín frente a sus compañeros Josemi y Vecino, ganando estos últimos por 35-33; y, después, con el vistoso duelo de categoría élite femenina entre Erasun Gorostidi y Nora Mendizábal que se resolvió con 22-18 en el marcador.

A continuación, llegó el plato fuerte, la disputa de la primera semifinal de élite. Las parejas Altuna-Carrera y Elola-Erasun se veían las caras ante la pared con la gran final como premio a su posible victoria. Una recompensa que los llevó a dar el máximo sobre la pista, en un duelo que también tuvo el calor como protagonista.

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Un duelo emocionante

Arrancaron Altuna y Carrera con fuerza, tomando ventaja en el marcador para enfilar la victoria con un 11-18 a su favor. Sin embargo, Elola y Erasun no tiraron la toalla y fueron recortando diferencias. Se acercaron con el 14-18 y, después, con el 16-19; sin embargo, y pese a colocar el 20-21, Altuna y Karrera hicieron valer su ventaja para pasar a la final élite (20-22), cuya segunda pareja se conocerá este domingo.

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