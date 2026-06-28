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Javi, Justi y Leo se llevan el Abierto de petanca de San Pedro 2026

La cita contó con 24 equipos participantes de toda la provincia

Foto de familia de los participantes en el Abierto de petanca de San Pedro 2026.

Foto de familia de los participantes en el Abierto de petanca de San Pedro 2026. / Cedida

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J. B.

Los campos de los Tres Árboles han acogido este fin de semana una nueva edición del Abierto de petanca de San Pedro, un torneo que acumula ya nada menos que 33 capítulos y que, en esta ocasión, encontró en Javi, Justi y Leo sus vencedores.

Un total de 24 equipos de la provincia tomaron parte en esta ocasión del campeonato, jugadores que desde primera hora de la mañana ofrecieron partidos realmente interesantes a la orilla del Duero buscando una victoria que, ya en la tarde, se adjudicó el equipo formado por Javi, Justi y Leo, relegando al segundo lugar a Gato y Paco. El podio lo completó la pareja formada por Manteca y Antonio, ocupando un tercer puesto del que se quedaron cerca Patricia y Jesús.

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